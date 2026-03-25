نابالغ کو دو بار اغوا کرکے ہریدوار اور بجنور میں عصمت دری کرنے والا مجرم قرار، 10 سال قید کی سزا
مجرم کو عصمت دری کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا اور پھر رہائی کے بعد دوبارہ زیادتی کی۔
Published : March 25, 2026 at 7:29 PM IST
دہرادون (اتراکھنڈ): اسپیشل جج (پی او سی ایس او) ارچنا ساگر کی عدالت نے سہس پور علاقے میں ایک نابالغ لڑکی کو دو بار اغوا کرنے اور اس کی عصمت دری کرنے کے ملزم کو مجرم قرار دیا ہے۔ اسے 10 سال کی سخت قید کی سزا سنائی گئی ہے، دونوں سزائیں ایک ساتھ بھگتنا ہوں گی۔ متاثرہ کے مستقبل کے لیے پانچ لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔
ہریدوار اور بجنور میں ریپ: اطلاعات کے مطابق، یہ واقعہ 5 فروری 2019 کو پیش آیا۔ ملزم دیویندر، سہس پور میں رہنے والی 15 سالہ لڑکی (واقعہ کے وقت کی عمر) کو ورغلا کر اسے ہریدوار اور بجنور لے گیا، جہاں اس نے اس کی عصمت دری کی۔ اہل خانہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد سہس پور پولیس اسٹیشن نے دیویندر کے خلاف مقدمہ درج کیا۔
جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ ریپ: شکایت کے بعد پولیس نے ملزم دیویندر کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا۔ عدالتی حکم پر ملزم دیویندر کو جیل بھیج دیا گیا لیکن اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد اس نے 28 مارچ 2019 کو دوبارہ اسی متاثرہ کو نشانہ بنایا۔
ملزم نے اپنے دفاع میں یہ دلیل دی: اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر الپنا تھاپا نے بتایا کہ ملزم نے اپنے دفاع میں کہا تھا کہ متاثرہ لڑکی بالغ تھی اور ان کے رضامندی سے جسمانی تعلقات تھے۔ بعد میں وہ ہریدوار گئے اور شادی کر لی۔ سماعت کے بعد عدالت نے قبول کیا کہ واقعے کے وقت متاثرہ لڑکی نابالغ تھی اور اچھے اور برے میں فرق کرنے سے قاصر تھی۔
10 سال قید، 20 ہزار روپے جرمانہ اور متاثرہ کو 5 لاکھ روپے بھی ادا کرنے ہوں گے: ایسی صورت میں، اس کی رضامندی غیر متعلقہ ہے۔ جس کے بعد عدالت نے انہیں پہلے اور دوسرے دونوں مقدمات میں 10 سال قید اور 20 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ کورٹ نے متاثرہ کے مستقبل کے لیے کل 5 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ قانونی طور پر، دونوں سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔