سورت میں 15 مجرمانہ مقدمات میں مطلوب شخص، پولیس انکاونٹر میں زخمی اور گرفتار
سورت پولیس نے بتایاکہ گینگسٹر سلمان لسی کے خلاف قتل اور بھتہ خوری سمیت 15 مجرمانہ مقدمات درج ہیں اور وہ پولیس کو مطلوب تھا۔
Published : November 6, 2025 at 4:35 PM IST
سورت: ایک بدنام زمانہ گینگسٹر، جو قتل اور بھتہ خوری سمیت 15 مجرمانہ مقدمات میں مطلوب تھا، کو سورت شہر میں فلمی انداز میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ ملزم سلمان لسی کو سورت کرائم برانچ نے صبح تقریباً 3 بجے شروع کی گئی ایک کارروائی میں گرفتار کرلیا۔ سلمان لسی، جس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی، کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ اس وقت زیر علاج ہے۔
پولیس نے کہا کہ سورت کرائم برانچ کے دو انسپکٹرز کرن مودی اور پی کے سودھا کو اطلاع ملی تھی کہ ایک مجرم، 15 مقدمات میں مطلوب ہے، جس میں 21 اکتوبر کو بھیستان میں ایک نوجوان کے قتل بھی شامل ہے، نوساری ضلع کے دابھیل گاؤں میں چھپا ہوا ہے۔ افسران اور اہلکاروں کی 25 رکنی ٹیم تقریباً 3 بجے گاؤں پہنچی۔ پولیس ٹیم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے وسیع انتظامات کئے کہ ملزمان فرار نہ ہو سکیں۔
پولیس نے گھر سے ملحقہ پانچ گھروں کو گھیرے میں لے لیا جہاں سلمان لسی چھپا ہوا تھا۔ اس کا کمرہ اندر سے بند ہونے کے باوجود، سلمان لسی کو پولیس کی آمد کا احساس ہوا۔ اگرچہ کرائم برانچ کی ٹیم نے گھر کو گھیرے میں لے کر اسے ہتھیار ڈالنے کی تاکید کی لیکن سلمان لسی نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی پولیس نے اپنا محاصرہ سخت کیا، لسی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ایک خطرناک حربے کا سہارا لیا۔ مودی اور سودھا پر چاقو مارتے ہوئے، لسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور انہیں اپنے دفاع میں گولی چلانے پر مجبور کیا۔
بھویش روزیا، ڈی سی پی نے بتایا کہ ’کاروائی میں پولیس ٹیم کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا۔ بدنام زمانہ مجرم سلمان لسی کو بالآخر گرفتار کر کے علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ سلمان لسی کے خلاف 15 سے زیادہ مجرمانہ مقدمات درج ہیں اور وہ بھستان کے خلیل ٹی سینٹر میں شکیل نامی نوجوان کے حالیہ قتل میں مطلوب ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے‘۔
اسپتال ذرائع کے مطابق گولی لسی کی ٹانگ میں لگی جس سے فریکچر ہوگیا اور اس کا علاج جاری ہے۔