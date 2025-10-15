کانپور: نوجوان نے پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی، سی سی ٹی وی فوٹیج سے کھلا راز
اے سی پی بلہور امرناتھ وشوکرما نے بتایاکہ پٹرول پمپ ملازمین سے پوچھ گچھ اور سی سی ٹی وی فوٹیج جانچ کی جا چکی ہے۔
کانپور: اترپردیش کے کانپور میں شراب کے نشے میں دھت ایک نوجوان نے خود سوزی کی کوشش کی۔ پٹرول چھڑک کر خود کو آگ کے حوالے کرنے کے بعد چند ہی لمحوں میں وہ شعلوں کی زد میں آ گیا۔ راہگیروں نے اسے بچانے کی کوشش کی۔ بری طرح سے جھلس جانے کے بعد اسے بلہور اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہاں سے اسے ارسلا اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ نوجوان کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ واقعہ کانپور کے شیوراج پور تھانہ حلقے میں پیش آیا۔
در اصل واقعے کے بعد نوجوان کے بھائی نے نامعلوم افراد کے خلاف آتش گیر مادہ ڈال کر آگ لگانے کی شکایت درج کرائی۔ تاہم سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد پورا معاملہ حل ہو گیا۔ فوٹیج میں دیکھا گیا کہ نوجوان نے پہلے پٹرول پمپ سے بوتل میں پٹرول خریدا اور پھر خود پر ڈال کر خود ہی آگ لگا لی۔
متاثرہ کے بھائی نے پولس اسٹیشن میں یہ شکایت درج کروائی
اے سی پی بلہور امرناتھ وشوکرما نے بتایا کہ شیوراج پور تھانہ حلقے کے صادق مئو کے رہنے والے ملکھان سنگھ نے تھانے میں شکایت درج کراتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا بھائی روہت سنگھ ایک ہوزری کمپنی میں کام کرتا ہے۔
شکایت کے مطابق 10 اکتوبر کی رات کام کے بعد جب وہ گھر واپس آ رہا تھا، اس دوران ایک نامعلوم شخص نے اس پر آتش گیر مادہ ڈال کر آگ لگا دی، جس سے اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک ہے۔
واقعے کا سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر
اے سی پی نے کہا کہ پولیس نے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا اور فوری طور پر رپورٹ درج کی۔ جانچ کے بعد چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ پولیس نے واقعے سے متعلق کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہیں۔
فوٹیج سے واضح ہو گیا کہ روہت 10 اکتوبر کی رات 11 بجے ایک رشتہ دار کے گھر پہنچا۔ وہ ایک پٹرول پمپ پر اترا اور بوتل میں پٹرول بھرا۔ اس کے بعد وہ شیولی تیراہا چلا گیا، جہاں اس نے ایک دکان سے سگریٹ اور ماچس خریدی۔ اس کے بعد اس نے خود پر پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔
پولیس کی تفتیش جاری
اے سی پی بلہور امرناتھ وشوکرما نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج، پٹرول پمپ کے ملازمین سے پوچھ گچھ اور آگ لگنے کی جگہ پر دکانداروں سے تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس شخص نے خود ہی آگ لگا لی۔ اس نے کن حالات میں خود کو آگ لگائی اس کی جانچ کی جارہی ہیں۔ جو بھی حقائق سامنے آئیں گے اس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔
