امرتسر میں خونی رنجش: ثالثی کے لیے آئے دوست نے دو بھائیوں پر فائرنگ کردی، ایک موقع پر ہلاک
دوست نے دو بھائیوں پر فائرنگ کر دی۔ ایک نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔
Published : December 31, 2025 at 4:50 PM IST
امرتسر: پنجاب کے شہر امرتسر میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات نے مقامی باشندوں میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ شہر میں آئے روز کھلے عام فائرنگ کے واقعات کے درمیان ایک اور ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ تازہ ترین واقعہ امرتسر کے بالکل گاؤں میں پیش آیا جہاں ایک گھر کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی۔
دوست نے دو بھائیوں پر فائرنگ کر دی
حملے میں ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق جبکہ اس کا بھائی شدید زخمی ہوگیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سب ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ان میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد دونوں گروپوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان تشویشناک حالت میں زیر علاج ہے۔ پولیس حملہ آوروں کی تلاش کر رہی ہے۔
معاملہ کیا ہے؟
تقریباً پانچ چھ دن پہلے امرتسر کے بالکل گاؤں میں کچھ نوجوانوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی تھی جس سے دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ منگل کی شام دونوں طرف کے نوجوان گاؤں کے ایک گھر (جیل ہاؤس) میں جمع ہوئے اور معاملے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کی۔ شروع میں دونوں فریقین میں کافی دیر تک بات چیت ہوئی لیکن کچھ ہی لمحوں بعد ایک طرف کے نوجوان نے پستول نکال کر فائرنگ شروع کر دی۔
دو بھائیوں سمرن جیت سنگھ (22) اور کبل سنگھ کو کراس فائر میں گولی مار دی گئی۔ کبل سنگھ نے کہا کہ ملزم نے سمرن جیت کو سینے میں اور پھر ٹانگ میں گولی ماری۔ سینے پر چوٹ لگنے سے سمرن جیت کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ گولیوں کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ دونوں کو امرتسر کے گرو نانک دیو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے سمرن جیت کو مردہ قرار دے دیا۔
زخمی نوجوان کا کیا کہنا ہے
زخمی کبل سنگھ نے بتایا، "وہ اپنے دوست اور بھائی کے ساتھ جنج گھر (بارات گھر) کے مقام پر موجود تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ملزم کے پاس پستول ہے، معمولی جھگڑے کے بعد سنی اور ہیپی نے ان پر گولیاں چلائیں، انہوں نے پانچ گولیاں چلائیں، جس سے سمرن موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔"
پولیس کی تحقیقات جاری
کیس کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے اے ایس آئی جوگیندر سنگھ نے بتایا کہ "ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ پانچ چھ روز قبل دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ باہمی دشمنی کی وجہ سے پیش آیا، پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے، اور زخمی نوجوان کا بیان قلمبند کر لیا ہے، اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی جائے گی، اور ملزمان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔"
یہ بھی پڑھیں: