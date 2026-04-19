کانپور میں لرزہ خیز واقعہ؛ باپ نے 11 سالہ جڑواں بیٹیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا
Published : April 19, 2026 at 3:33 PM IST
کانپور : اتر پردیش کے شہر کانپور میں ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی 11 سالہ جڑواں بیٹیوں کو تیز دھار ہتھیار سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ جنوبی کانپور کے علاقہ قدوائی نگر میں واقع تری مورتی اپارٹمنٹ میں پیش آیا، جو نوبستہ پولیس کے حدود میں آتا ہے۔
ملزم کی شناخت 48 سالہ ششی رنجن مشرا کے طور پر ہوئی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے میڈیکل نمائندہ بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے اسے موقع سے ہی گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس (جنوبی) دپیندر ناتھ چودھری کے مطابق پولیس کو صبح تقریباً ساڑھے چار بجے ایک کال موصول ہوئی، جس میں جڑواں بہنوں کے قتل کی اطلاع دی گئی۔
اطلاع ملتے ہی پولیس، اعلیٰ افسران اور فرانزک ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس اہلکاروں نے فلیٹ میں داخل ہو کر دیکھا کہ دونوں بچیاں خون میں لت پت مردہ حالت میں پڑی تھیں جبکہ ملزم وہیں موجود تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق بچیوں پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ گہری نیند میں تھیں۔
حیران کن طور پر ملزم نے خود ہی پولیس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ پولیس نے اسے حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں سنفر ڈاگ اسکواڈ کی بھی مدد لی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: انسانیت شرمندہ: امرتسر میں 75 سالہ ماں کو بیٹے نے زنجیروں میں جکڑا، ویڈیو وائرل، سخت کارروائی کا مطالبہ
پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی اصل وجہ تاحال سامنے نہیں آئی ہے اور گھر کے اندر پیش آنے والے واقعات کی مکمل ترتیب جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ دونوں بچیوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔