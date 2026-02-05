اتر پردیش میں دو شرابیوں کی تلوار سے لڑائی، نشے میں دھت نوجوان نے اپنے دوست کا کردیا قتل
Published : February 5, 2026 at 5:02 PM IST
مرزا پور، اتر پردیش: ریاست اتر پردیش کے ضلع مرزا پور میں واقع کوتوالی علاقہ کے پکا پوکھرا محلہ میں شرابی نوجوان نے دوسرے نوجوان پر تلوار سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ چیخ و پکار سن کر مقامی لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ملزم نوجوان کو پیٹ کر لہولہان کر دیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر دونوں نوجوانوں کو اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹر نے ایک کو مردہ قرار دے دیا۔ دوسرے نوجوان کو، جس کی حالت نازک تھی، کو وارانسی ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا۔
حملہ کرنے والے رمیش کو شدید مارا پیٹا گیا
اطلاعات کے مطابق متوفی پنچ دیو چوہان کی رمیش ڈھاکر سے پرانی دشمنی تھی۔ بدھ کی رات شراب کے نشے میں دھت رمیش نے پنچ دیو پر تلوار سے حملہ کر دیا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ چیخ و پکار سن کر اہل محلہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد حملہ کرنے والے رمیش کو شدید مارا پیٹا گیا۔ رمیش شدید زخمی ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، سٹی نتیش کمار، سی او سٹی وویک جوالا، فرانزک ٹیم اور پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے، جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور اہل خانہ سے معلومات اکٹھی کیں۔
ایک شخص نے دوسرے پر تلوار سے حملہ کر دیا
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سٹی نتیش کمار نے بتایا کہ شراب پیتے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا جس میں ایک شخص نے دوسرے پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ واقعے میں گردن پر چوٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہوگیا۔ حملہ آور بھی جھڑپ میں زخمی ہوا اور اسے علاج کے لیے ضلع اسپتال لایا گیا۔ ان کی حالت نازک ہونے پر انہیں ٹراما سینٹر وارانسی ریفر کر دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔