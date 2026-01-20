اتر پردیش کے ایٹہ میں والدین، بیوی اور بیٹی کے قتل کا معاملہ: مشتبہ شخص گرفتار
ایٹہ کے ایک گھر میں خاندان کے چار افراد کے قتل سے متعلق معاملہ میں مشتہ شخص کمل سنگھ کو حراست میں لے لیا گیا۔
Published : January 20, 2026 at 4:06 PM IST
اتر پردیش کے ضلع ایٹہ میں پولیس نے ایک شخص کمل سنگھ کو گرفتار کیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے والدین، بیوی اور بیٹی کو ان کے گھر میں قتل کر دیا۔ پولیس حکام نے منگل کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں مالی دباؤ کو اس جرم کی ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے، جو ملزم کی بیٹی جیوتی سنگھ کی شادی سے پہلے پیش آیا۔
ملزم کی دو منزلہ رہائش گاہ، جو کوتوالی نگر پولیس اسٹیشن کے علاقے میں واقع ہے، کے اندر چار افراد کے لاشیں ملنے کے بعد اسے حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ شاما دیوی (65) ابتدائی طور پر زندہ پائی گئی تھیں اور انہیں میڈیکل کالج منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں۔ دیگر ہلاک شدگان میں گنگا سنگھ (70)، بیٹی جیوتی (23) اور بہو رتنا دیوی (43) شامل ہیں۔
پولیس کے مطابق قتل کا آلہ ایک اینٹ تھی، جو موقع سے برآمد کر لی گئی ہے۔ مقدمہ ملزم کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت اور دیگر شواہد، سی سی ٹی وی فوٹیج اور تفتیش کے بعد درج کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں خاندان کے سپرد کی گئیں اور بھاری پولیس سیکیورٹی کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔
ابتدائی تفتیش سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قتل ممکنہ طور پر مالی مشکلات کے سبب ہوئے، تاہم قتل کی اصل وجوہات کی تصدیق ابھی کی جا رہی ہے۔