بیوی کی ٹانگ کاٹ دی اور تھانے پہنچ گیا! پولیس بھی ہوگئی حیران

شوہر کو بیوی کے رویے پر شک تھا، اس لیے ان میں جھگڑا ہوا اور اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔

آدمی نے بیوی کی ٹانگ کاٹ لیا (IANS علامتی تصویر)
Published : April 17, 2026 at 5:06 PM IST

پالناڈو، آندھرا پردیش: آندھرا پردیش کے پالناڈو ضلع کے موپلا منڈل میں ایک انتہائی حیران کن واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق، ایک شخص نے اپنی بیوی پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی اور پھر پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے پہلے کٹی ہوئی ٹانگ کو ایک بیگ میں رکھ دیا۔ شکوک و شبہات کی بنا پر کی گئی اس حیران کن حرکت نے آس پاس کے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا ہے۔

پولیس کے مطابق تھونڈاپی گاؤں کی بی سی کالونی کے رہنے والے اس شخص کی کئی سال قبل شادی ہوئی تھی۔ جوڑے کی پانچ بیٹیاں ہیں۔ یہ خاندان یومیہ مزدوری پر انحصار کرتا ہے۔ بیوی خاندان کی کفالت کے لیے درزی کا کام کرتی ہے، جب کہ شوہر زراعت کا کام کرتا ہے۔

بیوی کے رویے پر شک کی وجہ سے اکثر جھگڑا ہوتا

بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کو بیوی کے رویے پر شک تھا جس کی وجہ سے ان کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ جمعرات کو جب بیوی باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی تو دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ غصے میں آکر شخص نے گھر میں رکھی کلہاڑی اٹھائی اور بیوی پر حملہ کرکے اس کی دائیں ٹانگ کاٹ دی۔

ملزم کو حراست میں لے لیا گیا

اس نے مبینہ طور پر خاتون کی کٹی ہوئی ٹانگ کو ایک تھیلے میں رکھا اور مقامی پولیس اسٹیشن میں خودسپردگی کر دی۔ خاتون کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، جسے فوری طور پر اسپتال میں داخل کیا گیا تھا. وہاں سے اسے گنٹور کے ایک اسپتال ریفر کیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ ایک پولیس افسر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مقدمہ درج کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس حملے کے ارد گرد کی تمام صورتحال کی جانچ کر رہی ہے۔

وحشیانہ جرم سے سنسنی پھیل گئی

سرکل انسپکٹر کرن اور سب انسپکٹر انیل کمار تحقیقات کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس وحشیانہ جرم سے سنسنی پھیل گئی ہے اور عوام میں ملزم کے خلاف غم و غصہ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کی جائے گی۔

