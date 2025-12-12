بنگلورو میں افسوسناک حادثہ: برقی تار سے طوطا بچاتے ہوئے نوجوان کرنٹ لگنے سے ہلاک
نوجوان ایک پالتو طوطے کو بچاتے ہوئے ہائی ٹینشن برقی تار کی زد میں آکر جان کی بازی ہار گیا۔
Published : December 12, 2025 at 8:10 PM IST
بنگلور: کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں 32 سالہ نوجوان ایک پالتو طوطے کو بچاتے ہوئے ہائی ٹینشن برقی تار کی زد میں آکر جان کی بازی ہار گیا۔ یہ حادثہ جمعہ کے روز ویرابھدرہ علاقے میں، گِرین نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع ایک نجی اپارٹمنٹ کمپلیکس میں پیش آیا۔
مرنے والے نوجوان کی شناخت ارون کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق، اس کی رشتے دار لیکھیتا کے پاس موجود ایک غیر ملکی پالتو طوطا صبح تقریباً 9:45 بجے گھر سے اڑ کر اپارٹمنٹ کی حدود میں موجود ہائی ٹینشن بجلی کے کھمبے پر جا بیٹھا۔ طوطے کو بچانے کے لیے ارون نے لوہے کے پائپ سے ایک لکڑی باندھی اور کمپاؤنڈ کی دیوار پر چڑھ کر اسے واپس لانے کی کوشش کی۔
اسی دوران وہ 66,000 کلو وولٹ کی زندہ تار کو چھو بیٹھا، جس سے اسے شدید برقی جھٹکا لگا اور وہ نیچے گر پڑا۔ اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، مگر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ حادثے کے بعد بیسکام حکام اور پولیس موقع پر پہنچے اور جائزہ لیا۔ مقامی رہائشیوں نے اپارٹمنٹ کے اندر ہی ہائی ٹینشن لائنوں کی موجودگی پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔
بنگلور نارتھ کے ڈی سی پی بی ایس نیما گوڈا نے بتایا کہ گِرین نگر پولیس اسٹیشن میں غیر فطری موت کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق، لیکھیتا نے چند ماہ قبل ہی یہ طوطا خریدا تھا۔