ایس آئی آر نوٹس سے ذہنی دباؤ، مرشدآباد میں پچاس سالہ شخص کی موت، اہلِ خانہ کا سنگین الزام
Published : January 20, 2026 at 5:28 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے مرشدآباد ضلع کے جلنگی علاقے میں منگل کی صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پچاس سالہ شخص اکشت علی مونڈل کی موت ہوگئی۔ اہلِ خانہ کا الزام ہے کہ ان کی موت کی وجہ ایس آئی آر (خصوصی نظرثانی) سے متعلق ایک نوٹس کے بعد پیدا ہونے والا شدید ذہنی دباؤ تھا، جبکہ پولیس نے بھی ابتدائی طور پر ذہنی تناؤ کے پہلو کی تصدیق کی ہے۔
نوداپارہ گاؤں کے رہائشی اکشت علی مونڈل کو مبینہ طور پر ایسا نوٹس موصول ہوا تھا جس میں ان کے بچوں کی تعداد غلط طور پر چھ سے زیادہ ظاہر کی گئی تھی۔ اہلِ خانہ کے مطابق مونڈل اکیلے رہتے تھے اور ان کے پانچ بیٹے ریاست سے باہر اور بیرونِ ملک کام کرتے ہیں۔ نوٹس ملنے کے بعد وہ سخت خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوگئے تھے۔
خاندان کے ایک فرد نے بتایا کہ نوٹس میں سماعت کے لیے پیش ہونے اور دستاویزات جمع کرانے کا ذکر تھا، جس کے باعث مونڈل اپنے بیٹوں کو واپس بلانے، انتظامی کارروائی اور ممکنہ نتائج کے بارے میں مسلسل فکر مند رہے۔ نوٹس ملنے کے چند ہی دن بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں سادیکھاردیار دیہی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
مونڈل کی اہلیہ شریفہ بی بی نے بتایا کہ نوٹس موت سے تین دن قبل آیا تھا اور اس کے بعد ان کے شوہر مسلسل خوف میں مبتلا رہے۔ اہلِ خانہ کے مطابق چار بیٹے کیرالہ میں کام کرتے ہیں جبکہ ایک سعودی عرب میں مقیم ہے۔ کیرالہ میں موجود بیٹوں نے 27 جنوری کو طے شدہ سماعت کے لیے واپسی کے ٹکٹ بُک کرالیے تھے، تاہم بیرونِ ملک مقیم بیٹا حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔
مقامی پنچایت پردھان محبوب الاسلام نے الزام لگایا کہ نوٹس میں دی گئی غلط معلومات، خاص طور پر بچوں کی تعداد سے متعلق غلطی، مونڈل کے شدید ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ بنی۔ واقعے کے بعد علاقے میں بے چینی پھیل گئی ہے اور مقامی لوگ ایس آئی آر نوٹس جاری کرنے کے طریقۂ کار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
ریاستی یوتھ کانگریس کے سکریٹری یوسف علی نے اس واقعے کو ’’غیر انسانی ہراسانی‘‘ قرار دیتے ہوئے مکمل تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی باشندوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آئندہ ایسے نوٹس جاری کرتے وقت انسانی پہلو اور عام شہریوں کی ذہنی حالت کو مدنظر رکھا جائے تاکہ اس طرح کے افسوسناک واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔