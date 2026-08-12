ایک شخص نے اپنی بیوی کو مارنے کے لیے خود کو جیلٹن جھڑیوں سے اڑا لیا
پولیس کےمطابق متوفی شیوا لال راٹھوڑ کا اپنی بیوی سویتا کےساتھ تنازع چل رہا تھاجو اپنے دو بیٹوں اور بیٹی کےساتھ الگ رہ رہی تھی۔
Published : August 12, 2026 at 9:11 AM IST
کالابوراگی (کرناٹک): ایک شخص نے اپنے جسم پر جیلیٹن کی چھڑیاں باندھ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس واقعے میں ایک باپ اور اس کی بیٹی کی موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ کرناٹک کے کلبرگی ضلع کے الند تعلقہ کے متکی ٹانڈہ میں منگل کو پیش آیا۔ پولیس کے مطابق شیوا لال نے جلیٹن کی چھڑیوں کو خود سے باندھا تھا، اورشیوا اور اس کی بیٹی کی موت ہو گئی، جب کہ چار دیگر شدید زخمی ہوئے۔مرنے والوں کی شناخت شیو لال راٹھوڈ (49) اور اس کی بیٹی میرا راٹھوڑ (15) کے طور پر کی گئی ہے۔
شیو لال کی بیوی سویتا (40)، بیٹا پرکاش، رشتہ دار سریکھا چوہان (30) اور اس کا بیٹا وویک چوہان (12) شدید زخمی ہیں۔ انہیں کلبرگی شہر کے گلبرگہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (جی آئی ایم ایس) اسپتال کے ٹراما کیئر سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ شیوا لال اور سویتا کے درمیان کچھ عرصے سے گھریلو جھگڑا چل رہا تھا۔ سویتا اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے دو بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ ایک رشتہ داروں کے گھر رہ رہی تھی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ منگل کی صبح شیوا لال نے اپنے جسم پر جلیٹن کی چھڑی باندھی، رشتہ دار کے گھر گیا، اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو اڑا لیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حرکت اپنی بیوی کے ساتھ مل کر خود کو مارنے کی نیت سے کی۔ تاہم پولیس واقعے کی اصل وجہ اور اس نے دھماکہ خیز مواد کیسے حاصل کیا اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔
پولیس نے بتایا کہ زور دار دھماکے میں شیوا لال اور اس کی بیٹی میرا کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور ان کی لاشیں مسخ ہو گئیں۔ دیگر زخمیوں کی حالت بھی تشویشناک ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔
مٹکی ٹانڈہ میں دھماکے کی آواز سے خوف وہراس پھیل گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی الند پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ کر تحقیقات کر رہی ہے۔کالابوراگی کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) ادورو سری نواسولو نے بتایا کہ منگل کی صبح تقریباً 10:30 بجے مٹکی گاؤں کے ایک گھر میں دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں شیوا لال اور ان کی بیٹی میرا کی موت ہو گئی۔ چار افراد شدید زخمی اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ گھر میں کل نو افراد تھے۔ ان میں سے تین زخمی نہیں ہوئے۔
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انہوں نے بتایا کہ شیوا لال راٹھوڑ نے خاندانی تنازعہ کی وجہ سے اپنی بیوی کو مارنے کے ارادے سے دھماکہ کیا۔ شیو لال اپنی بیوی کے گھر گیا اور جلیٹن کی چھڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے دھماکہ کیا۔ ایس پی نے بتایا کہ اس واقعہ سے متعلق الند پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔