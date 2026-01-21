سہارنپور کا دل دہلا دینے والا خونی کھیل، ماں، بیوی اور بچوں کے سر پر چلائی گولی، پھر کر لی خودکشی
اشوک راٹھی نے اپنے پورے خاندان کو گولی مارنے کے بعد خودکشی سے پہلے اپنی بہنوں کو وائس میسج بھیجا تھا۔ جانیں کیا مجبوری تھی؟
Published : January 21, 2026 at 1:32 PM IST
سہارنپور: اترپردیش کے سہارنپور کے قصبہ سرساوا میں پانچ اموات کے معاملے میں ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے۔ پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ امین اشوک راٹھی نے اپنے پورے خاندان کو قتل کیا اور پھر خودکشی کرلی۔
اشوک نے خود کو دو گولیاں ماریں۔ اس کے باوجود پولیس تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ گھر میں کوئی چیز بکھری ہوئی نہیں ملی اور نہ ہی کوئی چیز چوری ہوئی ہے۔
پولیس نے ایک منٹ 18 سیکنڈ کا صوتی پیغام (وائس میسج) ضبط کیا:
پولیس نے اس معاملے میں خودکشی کے کئی اہم ثبوت برآمد کیے ہیں۔ روتی ہوئی بہنوں نے بتایا کہ مرنے سے پہلے اشوک نے انہیں واٹس ایپ پر ایک وائس میسج چھوڑا تھا۔ اس میں اس نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور اپنی دو بہنوں میں اپنی جائیداد تقسیم کرنے کا وعدہ کیا۔ پولیس نے ایک منٹ 18 سیکنڈ کے اس وائس میسج کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔
منگل کی صبح، سرساوا شہر کے کوشک وہار کالونی میں کرائے کے مکان سے اشوک راٹھی سمیت خاندان کے پانچ افراد کی لاشیں ایک ہی کمرے میں خون میں لت پت پڑی ملیں تھیں۔
لاشیں چارپائی اور بستر پر پڑی پائی گئیں:
اشوک راٹھی اور ان کی بیوی اجیتا کی لاشیں چارپائی پر پڑی ہوئی تھیں، جب کہ ان کی بوڑھی ماں ودیاوتی اور ان کے دو بیٹوں کارتک اور دیو کی لاشیں بستر پر سیدھی پڑی تھیں۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند تھے۔ اشوک کے جسم کے دائیں طرف سے تین پستول اور کارتوس ملے ہیں۔
اشوک کے بہنوئی کی اطلاع کے بعد پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور کمرے سے نیند کی گولیاں اور نشہ آور ادویات برآمد کرتے ہوئے تحقیقات شروع کی۔
پولیس کے مطابق، اشوک نے پہلے پورے خاندان کو نیند کی گولیاں کھلائیں، اور پھر جب وہ سو رہے تھے، ان سب کے سر میں گولی مار دی۔
نیند کی گولیوں کی وجہ سے گھر والوں میں سے کوئی بھی گولی چلنے کی آواز نہیں سن سکا۔ نتیجتاً اشوک نے ایک ایک کر کے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔
ایس ایس پی آشیش تیواری نے بتایا کہ اپنی ماں، بیوی اور دو بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اشوک راٹھی نے صبح چار بجے کے قریب واٹس ایپ پر ایک وائس میسج بھی بھیجا، پولیس نے دونوں بہنوں سے پوچھ گچھ کے بعد انہیں رہا کردیا۔ اشوک کا موبائل فون تحقیقات کے لیے ضبط کر لیا گیا۔
وائس میسج میں اپنا درد بیان کیا:
بہنوں نے اشوک کی طرف سے منگل کی صبح 3:52 پر بھیجے گئے صوتی پیغام کو روتے ہوئے سنایا۔ ایک منٹ 18 سیکنڈ کے آڈیو پیغام میں، اشوک کہتا ہے، "پنکیش اور مونا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے میں نے ایک خوفناک کام کیا ہے، مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اگر میں مر جاتا تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا؟ اسی لیے میں نے سب کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، کسی کی غلطی نہیں ہے، اور میرے جانے کے بعد، رکھشا بندھن، بھائی دوج اور بھات کا جشن منایا، ۔ میری موت پر ماتم نہ کرو۔ آپ کو وہ کام مکمل کرنا ہوگا جو میں نے نامکمل چھوڑا ہے۔ میرے چلے جانے کے بعد ، میرا سارا سامان تم دونوں بہنوں کا ہے۔ اب آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں بے بس تھا ، میں کسی کو اپنی بے بسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ میں اتنا بے بس تھا کہ انجام آچکا تھا ، اسی وجہ سے مجھے مرنا پڑا۔ میری بہنوں مجھے معاف کر دینا۔ میری بہنوں اور میرے دوستوں براہ کرم مجھے معاف کردیں۔ میری مجبوری ہے، مجھے جانا ہے۔"
پولیس کے مطابق یہ پیغام چھوڑنے کے بعد اشوک نے پہلے خود کو سینے میں گولی مار لی، لیکن گولی اسے چھو کر نکل گئی۔ اس کے بعد اس نے سر میں خود کو گولی مار لی، جس کے نتیجے میں اس کی المناک موت موقع پر ہی ہو گئی۔ دونوں بہنیں اپنے پورے خاندان کے کھو جانے پر ناقابل تسخیر ہیں، اور پوری کالونی اور گاؤں میں سوگ پھیل گیا ہے۔
خاندان کے رکن پون راٹھی نے کہا کہ اشوک ایک اچھا انسان تھا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس نے اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا۔ گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جرم کو کسی بیرونی شخص نے انجام نہیں دیا ہے۔ دروازے اندر سے بند پائے گئے۔
اشوک کو اپنے والد کی وفات کے بعد تحصیل ناکور میں بطور امین مقرر کیا گیا تھا۔ وہ خوش مزاج انسان تھا، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا اور اپنے دفتر کے عملے کے ساتھ اس کا بہت اچھا تعلق تھا۔ اس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔
دریں اثنا، کزن جتیندر کا کہنا ہے کہ "اشوک میرا کزن تھا، واقعے کے وقت خاندان کے پانچ افراد تھے۔ میں نے کل شام اس سے بات کی تھی۔ وہ خوش مزاج اور خوش تھا، جس میں کسی قسم کی پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن جب صبح بری خبر آئی تو سب کو صدمہ پہنچا۔ وہ ایک شریف انسان تھا، وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔"
جتیندر بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی قسم کے ڈپریشن کا شکار رہا ہو، لیکن اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ تاہم، وہ چنڈی گڑھ کے پی جی آئی میں زیر علاج تھا۔
وہ تین سال سے پی جی آئی میں زیر علاج تھا:
ایک رشتہ دار نے بتایا کہ اشوک تقریباً تین سال سے ذہنی طور پر بیمار تھا اور چنڈی گڑھ کے پی جی آئی اسپتال میں زیر علاج تھا۔ اس کی وجہ سے اشوک نے پہلے بھی دو بار اپنے گھر والوں کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس کو جس کمرے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں سے بھاری مقدار میں نشہ آور گولیاں اور نیند کی گولیاں برآمد ہوئیں۔
خودکشی کی تیسری کوشش کے لیے مکمل انتظام کیا:
پولیس کی تفتیش کے دوران پڑوسیوں نے انکشاف کیا کہ اشوک نے کوویڈ 19 وبائی مرض کے دوران نیند کی گولیاں کھا کر خود کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن خاندان کی چوکسی نے سب کو بچا لیا۔ دوسری کوشش 5-6 ماہ قبل ہوئی تھی۔ اس بار اشوک نے خاندان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو گھر کے دیگر افراد نے اسے اسپتال میں داخل کرایا اور اس کی جان بچائی۔ لیکن اس بار نہ تو خاندان بچ سکا اور نہ ہی اشوک راٹھی۔ اس بار گھر والوں کو نشہ دینے کے بعد اشوک نے بندوقوں کا انتظام کیا تھا۔ جیسے ہی پورا خاندان سو رہا تھا، اشوک نے گولی مار کر پورے خاندان کو قتل کر دیا اور پھر خود کو گولی مار لی۔
جائے وقوعہ سے ملنے والے شواہد اور منشیات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ خودکشی کا تھا۔ اس کے باوجود پولیس ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے۔ آس پاس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی گئی لیکن کوئی بھی مشکوک شخص ان کے گھر کے قریب نہیں دیکھا گیا۔ اس قتل عام میں اشوک سمیت سبھی کو پوائنٹ بلینک رینج میں سر میں گولی لگی ہے۔
