خود کو 'مردہ' ثابت کرنے کے لیے ایک شخص کو زندہ جلایا، برطرف کانسٹیبل کی خوفناک سازش، لاش کے پاس چھوڑ دیا اپنا شناختی کارڈ
کانسٹیبل پر کئی اضلاع میں مدمات درج تھے، جیل جانے اور مقدمات سے بچنے کے لئے سازشوں کا خوفناک جال بُن دیا۔
Published : April 16, 2026 at 4:06 PM IST
ہاتھرس (اتر پردیش): تقریباً ایک ماہ قبل ہاتھرس روڈ ریلوے ہالٹ میں جلائے گئے بھگوا پوش شخص کے قتل کے سلسلے میں جی آر پی نے ایک برطرف کانسٹیبل کو گرفتار کرکے چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ برطرف کیے گئے کانسٹیبل نے اپنے مرنے کا ڈرامہ کرنے کے لیے یہ واقعہ پیش کیا تھا۔ تاہم جس شخص کی لاش ملی ہے اس کی شناخت ابھی تک قائم نہیں ہو سکی ہے۔
درحقیقت 12 مارچ کو ہاتھرس روڈ ہالٹ اسٹیشن پر ایک ٹین شیڈ کے نیچے بھیک مانگنے والے ایک نامعلوم شخص کی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ جی آر پی ہاتھرس سٹی پولس اسٹیشن میں ایک کیس درج کرکے تحقیقات شروع کی گئی۔ اب جی آر پی ہاتھرس سٹی کے سٹیشن ہاؤس آفیسر سویاش سنگھ کی قیادت میں ایک پولیس ٹیم نے ملزم رام ویر سنگھ (55) ولد سیتارام، ساکن وگھونی، کشنی تھانہ ضلع مین پوری، کو گرفتار کیا ہے۔ وہ ایک بدنام زمانہ مجرم ہے۔ اس کے خلاف فیروز آباد، علی گڑھ، مراد آباد، ہردوئی، مین پوری اور بدایوں اضلاع میں اغوا، قتل، ڈکیتی، دھوکہ دہی اور دیگر گھناؤنے جرائم کے مقدمات درج ہیں۔
جی آر پی ہاتھرس سٹی کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر سویاش سنگھ کے مطابق، ملزم پہلے اتر پردیش پولیس میں کانسٹیبل کے طور پر بھرتی ہوا تھا۔ اپنی سروس کے دوران، وہ کئی مجرمانہ واقعات میں ملوث پایا گیا، اور اس کے خلاف فیروز آباد، علی گڑھ، مراد آباد، ہردوئی، مین پوری، اور بدایوں میں اغوا، قتل، ڈکیتی، دھوکہ دہی اور دیگر گھناؤنے جرائم کے الزامات درج کیے گئے تھے۔ ان مقدمات/مجرمانہ واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے اسے محکمہ پولیس سے برطرف کر دیا گیا تھا۔
ایس ایچ او نے کہا کہ رام ویر سنگھ نے ایک ایسے شخص کو جلانے کی سازش رچی جس کے پاس اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، تاکہ لاش کو جلانے کی وجہ سے اس کی شناخت نہ ہوسکے اور لاش کے پاس اپنا شناختی کارڈ اور دیگر اشیاء رکھ کر وہ خود کو مردہ ثابت کرسکے اور مقدمے/جیل جانے سے بچ سکے۔
اس نے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ جرم کیا۔ اس دوران وہ خود بھی جل گیا۔ جی آر پی نے معاملہ حل کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔ متوفی کی شناخت ابھی باقی ہے۔ جی آر پی اس کی شناخت کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔