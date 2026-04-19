سورت میں لرزہ خیز واردات: داماد نے ساس کو زندہ جلا دیا، ملزم گرفتار
Published : April 19, 2026 at 4:51 PM IST
سورت : سورت میں ایک نہایت افسوسناک اور لرزہ خیز واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص نے خاندانی تنازع کے بعد اپنی ساس کو مبینہ طور پر آگ لگا کر قتل کر دیا۔ سالی کی منگنی پر جاری تنازعہ سے مشتعل ہو کر داماد نے ساس کو زندہ جلا دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 15 اپریل کو پانڈیسیرا علاقے میں پیش آیا۔
ملزم نے منصوبہ بندی کے تحت اپنی ساس کے گھر کے باہر اس پر آتش گیر مادہ ڈال کر آگ لگا دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اپنے ساتھ ایک پلاسٹک کی بوتل میں جلنے والا کیمیکل لے کر آیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واردات پہلے سے سوچی سمجھی تھی۔
شدید جھلسنے والی خاتون کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دورانِ علاج دم توڑ گئی۔ واقعے کے دوران ایک مقامی نوجوان نے خاتون کو بچانے کی کوشش کی، مگر ملزم نے اس پر بھی حملہ کیا، تاہم وہ کسی طرح جان بچانے میں کامیاب رہا۔
واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو کر مہاراشٹرا کے شرڈی پہنچ گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعدد ٹیمیں تشکیل دیں اور اس کی تلاش شروع کردی۔ جب ملزم کو معلوم ہوا کہ اس کی ساس کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ واپس سورت آیا، جہاں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔
یہ بھی پڑھیں: انسانیت شرمندہ: امرتسر میں 75 سالہ ماں کو بیٹے نے زنجیروں میں جکڑا، ویڈیو وائرل، سخت کارروائی کا مطالبہ
اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس زیڈ آر دیسائی کے مطابق ملزم ایک معمولی مزدور ہے اور اسے یہ شبہ تھا کہ اس کی ساس اس کے گھریلو مسائل کی ذمہ دار ہے۔ ابتدائی طور پر ملزم کے خلاف قتل کی کوشش کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، تاہم خاتون کی موت کے بعد اس پر بھارتیہ نیایا سنہیتا کی دفعہ 103(1) کے تحت قتل کا مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے، خاص طور پر یہ جاننے کے لیے کہ ملزم نے آتش گیر مادہ کہاں سے حاصل کیا۔