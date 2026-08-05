جھارکھنڈ میں ماب لنچنگ! نابالغہ سے جنسی زیادتی کے الزام میں نوجوان کا پیٹ پیٹ کر قتل
جھارکھنڈ کے ضلع چترا میں ہجوم نے محمد امروز نام کے نوجوان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ ارباز کی رپورٹ۔۔۔
Published : August 5, 2026 at 9:48 AM IST
چترا: جھارکھنڈ کے چترا ضلع کے ٹنڈوا تھانہ حلقے میں منگل کے روز ایک انتہائی سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا، جہاں گاؤں کے مشتعل لوگوں نے ایک نوجوان کی بے رحمی سے پٹائی کر دی۔ بعد ازاں شدید طور پر زخمی نوجوان کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے اور پولیس نے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔
اہل خانہ کے مطابق، ایک دن پہلے گھر سے نکلی ایک نابالغ لڑکی کے مبینہ اغوا اور جنسی زیادتی کا الزام اس نوجوان پر عائد کیا گیا۔ منگل کی صبح لڑکی کے گھر لوٹنے اور گھر والوں کو 'واقعے' کی اطلاع دینے کے بعد، مقامی لوگ بڑی تعداد ملزم کے گھر پہنچ گئے۔ الزام ہے کہ مشتعل ہجوم نے نوجوان کو گھر سے باہر نکال کر سڑک پر لاٹھی ڈنڈوں اور پتھروں سے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس دوران نوجوان کے والد کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی۔
دوسری طرف، اس معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ماب لنچنگ کے اس واقعے میں ملوث آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو فوٹیج اور دیگر شواہد کی بنیاد پر حملہ آوروں کی شناخت کر کے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ مزید برآں، افواہوں کے ذریعے کشیدگی پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر، انتظامیہ نے عوام سے امن و امان برقرار رکھنے اور کسی بھی تصدیق کے بغیر کسی اطلاع پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔
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اس سے قبل، مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ پولیس کی موجودگی میں بھی نوجوان پر تشدد جاری رہا۔ تاہم، ٹنڈوا کے ایس ڈی پی او پربھات رنجن نے پولیس کے سامنے مار پیٹ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی بھیڑ نوجوان پر حملہ کر چکی تھی۔
ایس ڈی پی او نے بتایا کہ پولیس نے سخت جد و جہد کے بعد شدید طور پر زخمی ہو چکے نوجوان کو ہجوم سے چھڑایا اور ٹنڈوا ہیلتھ سینٹر پہنچایا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد، اس کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے ہزاری باغ ریفر کر دیا گیا، جہاں پہنچنے کے بعد نوجوان دم توڑ گیا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں سکیورٹی سخت کر دی ہے۔
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