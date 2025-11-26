بیوی سے بات کرنے پر ناراض تھا شوہر، تیز دھار ہتھیار سے حملہ کرکے نوجوان کا کر دیا قتل
یہ واقعہ اناؤ کے رسول آباد علاقے میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔
Published : November 26, 2025 at 3:17 PM IST
اناؤ، اترپردیش: ضلع کے آسی وان تھانہ علاقے کے رسول آباد علاقے میں ایک شخص پر معمولی تنازعہ پر ایک شخص کا قتل کرنے کا الزام ہے۔ رسول آباد میں رام نواس وشوکرما نے 45 سالہ اروند رائے داس کے سر پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ اطلاع ملنے پر آسی وان پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور اروند کو سنٹرل ہیلتھ سینٹر (CHC) میں داخل کرایا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔
پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ملزم رامنیواس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے پاس سے ایک غیر قانونی پستول اور کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔
بیوی سے بات کرنے پر جھگڑا
مقامی لوگوں کے مطابق دونوں فریقوں میں پہلے سے ہی کسی بات پر اختلاف تھا۔ منگل کو جھگڑا جسمانی تشدد تک بڑھ گیا۔ اروند ڈاکٹر کے پاس دوا لینے آیا تھا جب رام نواس بھی وہاں آ گیا۔ رام نواس نے اروند کو گالی دینا شروع کر دیا، اس پر الزام لگایا اور مطالبہ کیا کہ وہ اس کی بیوی سے بات کرنا بند کر دے۔ جس سے دونوں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ اس کے بعد ملزم نے اروند پر اچانک تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اروند شدید زخمی ہو گیا، جس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔
ملزم کے خلاف کارروائی
آسی وان پولیس اسٹیشن کے سی او بنگار مؤ سنتوش سنگھ نے بتایا کہ ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جارہی ہے۔ پولیس نے اس کے ردعمل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے علاقے میں اضافی نفری تعینات کردی ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔