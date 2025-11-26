ETV Bharat / state

بیوی سے بات کرنے پر ناراض تھا شوہر، تیز دھار ہتھیار سے حملہ کرکے نوجوان کا کر دیا قتل

یہ واقعہ اناؤ کے رسول آباد علاقے میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔

man attacked with sharp weapon and killed over minor dispute in unnao uttar pradesh Urdu News
اناؤ میں قتل (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 3:17 PM IST

4 Min Read
اناؤ، اترپردیش: ضلع کے آسی وان تھانہ علاقے کے رسول آباد علاقے میں ایک شخص پر معمولی تنازعہ پر ایک شخص کا قتل کرنے کا الزام ہے۔ رسول آباد میں رام نواس وشوکرما نے 45 سالہ اروند رائے داس کے سر پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ اطلاع ملنے پر آسی وان پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور اروند کو سنٹرل ہیلتھ سینٹر (CHC) میں داخل کرایا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔

پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ملزم رامنیواس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے پاس سے ایک غیر قانونی پستول اور کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔

بیوی سے بات کرنے پر جھگڑا

مقامی لوگوں کے مطابق دونوں فریقوں میں پہلے سے ہی کسی بات پر اختلاف تھا۔ منگل کو جھگڑا جسمانی تشدد تک بڑھ گیا۔ اروند ڈاکٹر کے پاس دوا لینے آیا تھا جب رام نواس بھی وہاں آ گیا۔ رام نواس نے اروند کو گالی دینا شروع کر دیا، اس پر الزام لگایا اور مطالبہ کیا کہ وہ اس کی بیوی سے بات کرنا بند کر دے۔ جس سے دونوں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ اس کے بعد ملزم نے اروند پر اچانک تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اروند شدید زخمی ہو گیا، جس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔

ملزم کے خلاف کارروائی

آسی وان پولیس اسٹیشن کے سی او بنگار مؤ سنتوش سنگھ نے بتایا کہ ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جارہی ہے۔ پولیس نے اس کے ردعمل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے علاقے میں اضافی نفری تعینات کردی ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

