بیرون ملک مذہب کے بارے میں توہین آمیز پوسٹس کرنے پر بھارت میں ایک شخص گرفتار

بیرون ملک مذہب کے متعلق توہین آمیز پوسٹ کرنے کے الزام میں ایک شخص کو ہندوستان پہنچنے پر گرفتار کرلیا گیا۔ پولیس تفتیش کررہی ہے۔

man arrested upon arrival in india over derogatory post on religion while abroad Urdu News
بیرون ملک رہتے ہوئے ہندو مذہب کے بارے میں توہین آمیز اور اشتعال انگیز مواد پوسٹ کرنے پر ایک شخص گرفتار (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 15, 2025 at 1:06 PM IST

3 Min Read
منگلورو (کرناٹک): غیر ملکی سرزمین پر رہتے ہوئے ہندو مذہب کے بارے میں توہین آمیز اور اشتعال انگیز مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں ایک شخص کو ہندوستان میں داخل ہونے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ملزم مریخ کا نہیں بھارت کا ہے۔ جس نے انسٹاگرام پر اشتعال انگیز پوسٹس کیں جس سے ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ پولیس نے اسے کالی کٹ کے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر گرفتار کرلیا۔

یہ پورا واقعہ کرناٹک کے منگلورو میں پیش آیا۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق، ملزم 27 سالہ عبدالقادر نہاد منگلورو کے الائی بیٹو کا رہنے والا ہے۔ عبدالقادر نہاد سعودی عرب میں کام کرتا ہے اور ڈیوٹی کے دوران یہ پوسٹیں بناتا تھا۔

توہین آمیز اور اشتعال انگیز مواد شائع کیا گیا

پولیس نے پیر کے روز کہا کہ ایک شخص کو ہندوستان پہنچنے پر گرفتار کیا گیا تھا جس میں مبینہ طور پر بیرون ملک ہندو مذہب کے بارے میں توہین آمیز اور اشتعال انگیز مواد شائع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم عبدالقادر نہاد (27) منگلورو کے الائی بیٹو کا رہنے والا ہے اور سعودی عرب میں کام کرتا ہے۔

پولیس اسٹیشن میں از خود مقدمہ درج کیا گیا

پولیس کے مطابق، انسٹاگرام اکاؤنٹ 'team_sdpi_2025' پر مبینہ طور پر ہندو مذہب سے متعلق توہین آمیز اور اشتعال انگیز پوسٹس اپ لوڈ کیے جانے کے بعد باجپے پولیس اسٹیشن میں 11 اکتوبر کو ایک از خود مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

لک آؤٹ سرکلر جاری کیا گیا

ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ تفتیش کے دوران تکنیکی تجزیہ سے پتہ چلا کہ پوسٹس نہاد نے اپ لوڈ کی تھیں، جو اس وقت سعودی عرب میں رہ رہا تھا۔ اس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایک لک آؤٹ سرکلر (LOC) جاری کیا گیا۔

14 دسمبر کو نہاد بیرون ملک سے کیرالہ کے کالی کٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا، جہاں پہنچنے پر اسے پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے کہا کہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔

