ETV Bharat / state

ممتا بنرجی کا ایس آئی آر کے خلاف اعلان جنگ، الیکشن کمیشن کو مودی بابو، شاہ بابو قرار دے دیا، میر جعفر کا بھی کیا ذکر

ممتا بنرجی اورابھیشیک بنرجی مغربی بنگال میں اپنے ہاتھوں میں آئین کی کاپیاں لیکر SIR کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔

ممتا بنرجی کا ایس آئی آر کے خلاف اعلان جنگ
ممتا بنرجی کا ایس آئی آر کے خلاف اعلان جنگ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025 at 7:44 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

کولکاتا: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی الیکشن کمیش کے خلاف سڑک پر اتر آئیں ہیں۔ ممتا بنرجی نے منگل 4 نومبر کو کولکاتا میں ووٹر لسٹوں پر خصوصی گہری نظر ثانی (SIR) کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ایک بڑے احتجاج کی قیادت کی۔

اس موقع پر اپنے خطاب میں ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی نے مرکز کی بی جے پی حکومت اور الیکشن کمیشن پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو ’’کرسی بابو‘‘ کہہ کر طنز کیا۔ اس موقع پر ٹی ایم سی ایم پی ابھیشیک بنرجی نے بنگال میں ووٹر لسٹوں کے خصوصی گہری نظر ثانی (SIR) کے خلاف "دہلی چلو" (مارچ ٹو دہلی) احتجاج کرنے کی کال دی۔

ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے ووٹروں کی فہرستوں کے خصوصی گہری نظرثانی (SIR) کے خلاف احتجاج کے لیے منگل کو دھرمتلہ میں امبیڈکر کے مجسمہ سے کولکاتا کے جوداسنکھو ٹھاکر باڑی تک احتجاجی مارچ کی قیادت کی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس کے نیشنل جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی اپنے ہاتھوں میں آئین کی کاپیاں لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ریاست کے مختلف حصوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ، مختلف مذاہب اور برادریوں کے نمائندے اور متوا برادری کے ارکان جلوس میں شامل ہوئے۔ اس دوران ایس آئی آر کے خلاف نعرے لگائے گئے۔

جلوس کے اختتام پر جوراسنکو ٹھاکر باڑی کے سامنے کھڑے ہو کر وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بی جے پی اور مرکزی حکومت پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے بی جے پی بنگال میں ووٹر لسٹ سے 20 ملین لوگوں کے ناموں کو حذف کرنے کا منصوبہ بنانے کا الزام لگایا۔ ممتا نے کہا کہ، انہوں (بی جے پی) نے حساب لگایا ہے کہ ہمارا ووٹ شیئر 45 فیصد ہے، ان کا 38 فیصد ہے (2024 کے لوک سبھا انتخابات میں)۔ اس لیے اب وہ 20 ملین ناموں کو حذف کر کے بنگال پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لیکن بھولنا نہیں، اس بار عوام آپ کو جواب دیں گے۔

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا نام لیے بغیر ان پر نشانہ لگاتے ہوئے ممتا نے کہا کہ، "میر جعفر بابو، آپ نے آسام میں ایس آئی آر کا انعقاد کیوں نہیں کیا؟ وہاں بھی بنگلہ دیشی آتے ہیں، وہاں ایس آئی آر کا انعقاد ہونا چاہیے تھا! ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ، آسام - وہاں سے لوگ سرحد پار کرتے ہیں، وہاں ایک بھی ایس آئی آر نہیں ہے، آپ بنگال میں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ بی جے پی کا مقصد بنگال کو بدنام کرنا، بنگال کے لوگوں کی توہین کرنا ہے۔

انہوں نے مزید کہا، "بنگالی بولنے سے کوئی بنگلہ دیشی نہیں بنتا، بالکل اسی طرح جیسے اردو بولنے سے کوئی پاکستانی نہیں بن جاتا۔ جاہلوں کے اس گروہ کو تاریخ پڑھائی جانی چاہیے۔ یہ تحریک آزادی کے وقت کہاں تھے؟ بی جے پی تو تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی! اب وہ جدوجہد آزادی کی تاریخ پڑھا رہے ہیں۔"

مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی الیکشن کمیش کے خلاف سڑک پر اتر آئیں
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی الیکشن کمیش کے خلاف سڑک پر اتر آئیں (Etv Bharat)

ممتا نے الزام لگایا، "ایس آئی آر کے نام پر، بی جے پی نے این آر سی جیسی تقسیم کی سیاست شروع کر دی ہے۔ وہ لوگوں کے شہریت کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ اس بار الیکشن نہیں جیت سکے - پھر بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کرکے اپنا ووٹ شیئر بڑھایا۔ پھر بھی، وہ کتنی سیٹیں جیتیں؟ وہ (بی جے پی) جانتے ہیں کہ لوگوں کے ووٹوں سے جیتنا ناممکن ہے، اس لیے وہ کرنسی سے جیتنا چاہتے ہیں۔"

نوٹ بندی کا ذکر کرتے ہوئے، ٹی ایم سی سربراہ نے کہا، "ڈیمونیٹائزیشن کے ذریعے، انہوں نے کہا کہ وہ کالا دھن واپس لائیں گے، اس کے برعکس، انہوں نے اپنے ہی کالے دھن کو لانڈرنگ کیا۔ سینکڑوں لوگ مر گئے، پھر بھی کوئی تعزیتی پیغام نہیں آیا۔ آج ایل آئی سی جیسے ادارے بھی اس حکومت کے دور میں محفوظ نہیں ہیں۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں - ملک اب نوٹ بندی سے ووٹ بندی تک پہنچ گیا ہے۔۔"

مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی (Etv Bharat)

انہوں نے سوال کیا، "اگر ووٹر لسٹ میں خامیاں ہیں تو آپ 2024 میں اسی فہرست پر بھروسہ کرتے ہوئے اقتدار میں کیوں آئے؟ پہلے استعفیٰ دیں، پھر ایس آئی آر کریں، اگر ایک بھی اہل ووٹر رہ گیا تو ہم دہلی جا کر احتجاج کریں گے۔"

ممتا نے مزید کہا، " ٹھیلے والے، دکاندار، تارکین وطن مزدور — ہر کوئی خوفزدہ ہے کہ ان کے نام رہ جائیں گے۔ یہ بی جے پی کی سیاست ہے — ڈرانا، کنفیوژن پھیلانا، اور لوگوں کو شہریت کا ثبوت دینے پر مجبور کرنا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، بنگال کے ایک بھی فرد کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنگال میں پیدا ہونے والے شخص کو بنگلہ دیشی کہنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔"

مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی (Etv Bharat)

الیکشن کمیشن پر نشانہ لگاتے ہوئے ممتا نے کہا، "کمیشن کے اہلکار اب کرسی بابو یعنی مودی بابو، شاہ بابو کو خوش کرنے کے لیے تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ تاریخ رہے گی۔ بنگال کے لوگ سب کچھ یاد رکھیں گے۔ بی جے پی کی یہ میر جعفر جیسی سیاست بنگال میں نہیں چلے گی۔"

ممتا بنرجی نے ہر شہری سے مطالبہ کیا کہ وہ ایس آئی آر کے پردے کے پیچھے ہو رہی ناانصافی کے خلاف سڑکوں پر نکلے۔ انہوں نے خبردار کیا، "اگر ایک بھی درست ووٹر کا نام چھوڑ دیا گیا تو بنگال کے لوگ اس ناانصافی کا جواب دینے دہلی جائیں گے۔"

ابھیشیک بنرجی
ابھیشیک بنرجی (Etv Bharat)

دریں اثنا، ابھیشیک بنرجی نے بی جے پی اور مرکزی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا، "اب، آئیے، بنگال کے لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، ایس آئی آر کی ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے دہلی چلو۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایس آئی آر کے اعلان کے بعد سے گزشتہ سات دنوں میں ریاست میں کئی شہری اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اسٹیج پر ان کے اہل خانہ موجود تھے۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے ابھیشیک نے کہا کہ میں سر جھکا کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بنگال کے لوگ ہماری طاقت ہیں۔

انہوں نے کہا، "21 جولائی 1993 کو ووٹ کا حق مانگتے ہوئے 13 لوگ شہید ہو گئے، وہ جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ ہم اپنے ووٹ کا حق چھیننے کی سازش کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے۔ ہم صرف بنگال کے 10 کروڑ عوام کے سامنے جھکیں گے، دہلی کے سامنے نہیں"۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

MAMATA BANERJEE RALLY AGAINST SIR
PROTEST AGAINST SIR
MAMTA TARGETS PM MODI
مغربی بنگال ایس آئی آر
MAMATA BANERJEE RALLY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.