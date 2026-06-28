ترنمول کانگریس کے نام، انتخابی نشان اور تنظیمی شناخت کو لے کر سیاسی کشیدگی میں شدت
شکایت میں رتبرت بنرجی گروپ پر ترنمول کانگریس کا نام، انتخابی نشان اور شناخت استعمال کرکے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔
Published : June 28, 2026 at 3:40 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے نام، انتخابی نشان اور تنظیمی شناخت کو لے کر سیاسی کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے وفادار سمجھے جانے والے "کالی گھاٹ دھڑے" نے رتبرت بنرجی کی قیادت والے علیحدہ دھڑے کے خلاف کولکاتا کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں شکایات درج کرائی ہیں۔
شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ رتبرت بنرجی کا گروپ ترنمول کانگریس کا نام، انتخابی نشان اور شناخت استعمال کرکے عوام کو گمراہ کر رہا ہے، جو قانوناً دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کالی گھاٹ، نیو ٹاؤن، پرگتی میدان اور سائبر کرائم تھانوں میں الگ الگ شکایات درج کرائی گئی ہیں۔
دوسری جانب رتبرت بنرجی کی قیادت والا دھڑا ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہی اصل ترنمول کانگریس ہے اور اس تنازع کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔
اسی دوران رتبرت بنرجی گروپ نے کولکاتا کے ٹوپسیا علاقے میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں سابق رکن اسمبلی دیباشیش کمار سمیت کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے کئی سابق کونسلروں نے شرکت کی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس اجلاس کا مقصد اپنے تنظیمی اثر و رسوخ کا مظاہرہ کرنا تھا۔
تنازع صرف پارٹی کے نام اور نشان تک محدود نہیں رہا بلکہ اب 21 جولائی کے "یومِ شہداء" جلسے پر بھی دونوں دھڑے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں گروپوں نے وکٹوریہ ہاؤس کے سامنے جلسہ منعقد کرنے کے لیے کولکاتا پولیس سے الگ الگ اجازت طلب کی ہے اور دونوں خود کو حقیقی ترنمول کانگریس قرار دے رہے ہیں۔
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یہ تنازعہ مستقبل میں ایک بڑے قانونی اور سیاسی معرکے کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ مغربی بنگال کی آئندہ سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔