ممتا بنرجی کے طیارے نے ایک گھنٹہ 20 منٹ تک آسمان کا چکر لگایا، کولکاتہ میں بحفاظت لینڈنگ
ممتا بنرجی بردھمان ضلع کے اندل میں انتخابی ریلیوں میں شرکت کے بعد کولکاتہ واپس لوٹ رہی تھیں۔
Published : March 26, 2026 at 8:24 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا طیارہ جمعرات کو شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باعث ایک گھنٹے سے زیادہ وقت تک ہوا میں چکر لگاتا رہا۔ خراب موسم کے درمیان اس طویل تاخیر نے انتظامی اور سیاسی حلقوں میں گہری تشویش کا اظہار پیدا کر دیا۔ آخر کار، طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا، وزیر اعلیٰ نے بحفاظت باہر نکلنے کے بعد راحت کی سانس لی۔
اس سے پہلے دن میں، ممتا بنرجی نے مغربی بردھمان کے پانڈویشور میں ایک طے شدہ پروگرام اور جلسہ عام میں شرکت کی تھی، جس کے بعد وہ کولکاتہ کے لیے روانہ ہوگئیں۔ سرکاری شیڈول کے مطابق طیارہ 3 بج کر 39 منٹ پر اندل ہوائی اڈے سے ٹیک آف ہوا۔ عام حالات میں، اسے 4:25 بجے کے قریب کولکتاہ میں اترنا تھا۔
جیسے ہی طیارہ کولکاتہ کی فضائی حدود میں داخل ہوا، موسم اچانک خراب ہوگیا۔ آسمان تیزی سے تاریک ہو گیا، اور تیز ہواؤں کے ساتھ شدید ژالہ باری شروع ہو گئی۔ ان منفی حالات کی وجہ سے، ایئر ٹریفک کنٹرول (اے ٹی سی) لینڈنگ کی اجازت نہیں دے سکا۔ جب طیارہ ہنگامہ خیز موسم میں چکر لگا رہا تھا، کولکاتہ ہوائی اڈے کی صورتحال بھی اتنی ہی خراب تھی۔
عینی شاہدین کے مطابق ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ پولیس کی عارضی پناہ گاہیں (خیمے) ایک ہی لمحے میں اڑ گئے۔ وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے کھڑی کی گئی بھاری رکاوٹیں اکھڑتی ہوئی نظر آئیں۔ طوفان کے زور پر وزیراعلیٰ کے قافلے کے لیے کھڑی گاڑیاں ہل گئیں۔ خطرناک موسم کی وجہ سے پورا ایئرپورٹ کمپلیکس لمحوں میں ویران ہو گیا۔
ذرائع نے انکشاف کیا کہ پائلٹ نے ابتدائی طور پر طوفان کے دوران شمال سے لینڈ کرنے کی کئی کوششیں کیں۔ تاہم، یہ کوششیں منفی حالات کی وجہ سے بار بار ناکام ہوئیں۔ ایک موقع پر، صورتحال بہتر نہ ہونے پر جہاز کو دوسرے ہوائی اڈے کی طرف موڑ دینے پر بھی غور کیا گیا۔ تاہم بعد میں حکام نے تصدیق کی کہ طیارے میں کافی ایندھن موجود تھا، اس لیے طویل تاخیر کے باوجود فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا۔
شام 4:49 بجے کے قریب صورتحال قدرے بہتر ہونے لگی۔ اگرچہ طوفان کمزور ہو گیا تھا لیکن اولے اب بھی گر رہے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ژالہ باری کے دوران لینڈنگ انتہائی غیر محفوظ ہے، اس لیے پائلٹ نے دوبارہ کوشش کرنے سے پہلے تھوڑا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر کار، پائلٹ نے راستہ بدلا اور جنوب سے لینڈنگ کی کوشش کی، جہاں موسم نسبتاً صاف تھا۔
بالآخر، طیارہ شام 5:18 پر کولکاتہ ہوائی اڈے پر بحفاظت اتر گیا۔ 5:30 بجے کے قریب، وہ سخت سیکورٹی کے درمیان ہوائی اڈے سے اپنی رہائش گاہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ اگرچہ میڈیا کے اہلکاروں نے اس واقعے پر ان سے ردعمل طلب کیا، لیکن انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور فوری طور پر احاطے سے چلی گئیں۔