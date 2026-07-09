ترنمول کانگریس کی ریلی پر حملہ: ممتا بنرجی نے پولیس کو توہین عدالت کا انتباہ دیا
ممتا بنرجی نے پولیس پر ریلی کو محفوظ بنانے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ کہا، ریاست میں امن و امان تباہ ہو گیا ہے۔
Published : July 9, 2026 at 6:45 AM IST
کولکتہ، (سرجیت دتہ): ترنمول کانگریس کی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کے بعد ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ سیاسی تبدیلی کے بعد ریاست میں امن و امان کی شدید خرابی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پولیس انتظامیہ حکمران جماعت کی کٹھ پتلی بن چکی ہے۔ اس "انتشار کی حالت" کے درمیان، انہوں نے افسران پر کلکتہ ہائی کورٹ کے احکامات کی نافرمانی کا الزام لگایا اور توہین عدالت میں ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی دھمکی دی۔
ترنمول کانگریس کے طلبہ ونگ کے زیر اہتمام پہلے سے طے شدہ ریلی میں بڑے پیمانے پر افراتفری اور بدامنی دیکھنے میں آئی۔ کلکتہ ہائی کورٹ کی طرف سے اجازت دینے کے باوجود، مارچ کے دوران کھلے عام رکاوٹیں ڈالنے اور پولیس کی بے عملی کے الزامات لگے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے ان واقعات پر حکمران بی جے پی اور انتظامیہ کے خلاف اپنے شدید غصے کا اظہار کیا۔
پرامن تقریب میں جان بوجھ کر خلل ڈالا گیا
ترنمول اسٹوڈنٹ ونگ نے کلکتہ ہائی کورٹ سے خصوصی اجازت لے کر جلوس کا اہتمام کیا تھا۔ پولس انتظامیہ کو پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی کہ راستہ کالی گھاٹ سے بھوانی پور تک تھا۔ تاہم، ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ آئین کے آرٹیکل 14، 19 اور 21 کے تحت فراہم کردہ جمہوری حقوق کے استعمال میں منعقد ہونے والے اس مکمل طور پر پرامن تقریب میں جان بوجھ کر خلل ڈالا گیا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صبح سویرے سے ہی بی جے پی کے کئی "بیرونی" حامی موٹر سائیکلوں پر ان کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ خوف و ہراس کا ماحول بنایا گیا۔ اگرچہ اسپیشل برانچ کے پولیس اہلکار ان کے گھر کے سامنے تعینات تھے، لیکن انہوں نے صورتحال پر قابو پانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کے بجائے، انہوں نے احاطے میں داخل ہونے اور جانے والے ہر شخص پر سخت، غیر سرکاری نگرانی رکھی۔
پولیس نے زبردستی مائیکروفون چھین لیے
ممتا نے یہ بھی سنگین الزام لگایا کہ پولیس نے ترنمول کارکنوں سے زبردستی مائیکروفون چھین لیے، حالانکہ انہیں عدالت سے منظور شدہ راستے پر استعمال کرنے کی قانونی اجازت تھی۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ جب ہائی کورٹ نے ترنمول کے جلوس پر پابندی لگا دی تھی، وہیں بی جے پی کے کئی پروگراموں کو بغیر کسی رکاوٹ کے منعقد ہونے دیا جا رہا ہے۔ ترنمول لیڈر نے الزام لگایا کہ جب پولیس اپوزیشن کے پروگرام میں خلل ڈالنے میں مصروف تھی، حکمراں پارٹی کے حامیوں نے اونچی آواز میں ڈی جے میوزک بجا کر اور باہر سے سماج دشمن عناصر کو جمع کرکے علاقے میں بڑے پیمانے پر افراتفری پھیلا دی۔ وہ جلوس میں گھس گئے، اشتعال انگیز نعرے لگائے اور ترنمول کارکنوں پر وحشیانہ حملہ کیا۔
ممتا نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہنگامہ بھگوان رام کے نام پر ہوا ہے - حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے وقت میں ہوا جب رام مندر بدعنوانی کا معاملہ پورے ملک میں بحث چھیڑے ہوئے ہے۔
پارٹی کارکنوں کو خون میں لت پت دیکھ کر غصے سے بھر گئیں
سابق وزیر اعلیٰ ممتا نے دعویٰ کیا کہ اس اچانک حملے میں آئی ٹی سیل کی چیئرپرسن سے لے کر خواتین، بوڑھوں اور نوجوانوں تک پارٹی کے کئی ارکان شدید زخمی ہوئے۔ حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ خود ممتا بنرجی کو اپنا گھر چھوڑ کر زخمی کارکنوں کو بچانے کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا۔ ترنمول لیڈر اپنے پارٹی کارکنوں کو خون میں لت پت دیکھ کر غصے سے بھر گئیں۔ عوام کے سامنے اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے پوچھا، "کیا یہ وہ 'تبدیلی' ہے جسے بنگال کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے؟ تبدیلی کا مطلب امن، سلامتی، تشدد میں کمی اور خواتین کے خلاف جرائم میں نمایاں کمی ہونا چاہیے۔"
14 خواتین اور نابالغ لڑکیاں جسمانی استحصال، جنسی زیادتی یا قتل کا شکار
سابق وزیر اعلیٰ نے ریاست میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور خواتین کے تحفظ کے بارے میں بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ صرف گزشتہ دو مہینوں میں، کم از کم 14 خواتین اور نابالغ لڑکیاں درگا پور، بردھمان، بھگوان پور، پتاش پور، کوچ بہار اور مالدہ جیسی جگہوں پر جسمانی استحصال، جنسی زیادتی یا قتل کا شکار ہوئیں۔ مزید برآں، انہوں نے کہا کہ بونگاؤں میں تقریباً 50 مظاہرین کو مکمل طور پر غیر منصفانہ طور پر گرفتار کیا گیا۔
مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت انڈوں کی سپلائی پر روک
ریاستی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ انتظامیہ ریاست کے عام لوگوں کی فلاح و بہبود سے زیادہ سیاست میں دلچسپی رکھتی ہے۔ "سیاسی وجوہات کی بنا پر مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت انڈوں کی سپلائی روک دی گئی ہے، جس سے اسکول کے لاتعداد غریب طلباء کو ضروری غذائیت سے براہ راست محروم رکھا گیا ہے۔"
ممتا بنرجی نے انتظامیہ کو ایک پیغام بھیجا، جس میں کہا گیا کہ جمہوری آوازوں کو دھمکی، جبر یا طاقت کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے صرف سماج دشمن عناصر اور پولیس فورس کے ایک حصے پر انحصار کرنے پر حکومت پر تنقید کی۔
پولس خفیہ معلومات بی جے پی کارکنوں تک پہنچا رہی
مزید برآں، انہوں نے ایک سنسنی خیز الزام لگایا کہ پولس کا ایک حصہ مخالف سیاسی پارٹیوں کے پروگراموں سے متعلق خفیہ معلومات براہ راست بی جے پی کارکنوں تک پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا کی توجہ اس طرف مبذول کراتے ہوئے ریاست میں امن و امان اور امن کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ ممتا بنرجی نے ایک سخت انتباہ بھی جاری کیا کہ جو بھی پولیس افسر کھلے عام عدالتی احکامات کو نظر انداز کرے گا اس کے خلاف فوری طور پر توہین عدالت کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔