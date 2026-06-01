ممتا بنرجی نے کی بڑی کارروائی، پارٹی مخالف سرگرمیوں کے لیے دو ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا
مغربی بنگال میں، ٹی ایم سی نے ایم ایل اے سندیپن ساہا اور رتبرتا بنرجی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔
Published : June 1, 2026 at 4:17 PM IST
کولکاتہ: ترنمول کانگریس نے پیر کو اپنے دو ایم ایل اے سندیپن ساہا اور رتبرتا بنرجی کو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے الزام میں پارٹی سے نکال دیا۔
برخاستگی کا حکم وزیر اعلی سویندو ادھیکاری کے ریاستی سکریٹریٹ میں ایک پریس کانفرنس میں یہ کہنے کے چند منٹ بعد آیا کہ دونوں نے ریاستی اسمبلی میں "جعلی دستخط" کے معاملے سے متعلق شکایت درج کروائی تھی، جہاں ٹی ایم سی نے شوبھندیب چٹوپادھیائے کی بطور قائد حزب اختلاف کی حمایت کی تھی۔
دونوں ایم ایل ایز کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا گیا ہے، "یہ آل انڈیا ترنمول کانگریس کے نوٹس میں آیا ہے کہ اے آئی ٹی سی کے ذریعہ نامزد امیدوار کے طور پر منتخب ہونے کے باوجود، آپ نے بار بار پارٹی کی بااختیار قیادت کی طرف سے بلائی گئی میٹنگوں میں شرکت نہیں کی ہے اور خود کو پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث پایا ہے۔"
پارٹی کی نائب صدر چندریما بھٹاچاریہ کے دستخط شدہ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے اور ایسے بیانات دیے ہیں جو اے آئی ٹی سی کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہیں۔
اس معاملے پر کافی غور و خوض کے بعد خط میں کہا گیا ہے کہ اے آئی ٹی سی کی مجاز اتھارٹی نے آپ کو پارٹی کی (بنیادی) رکنیت سے فوری اثر سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔