پنجاب میں تیز رفتار کا قہر، نجی بس الٹی، تیس سے زائد مسافر زخمی، چار کی حالت تشویشناک
ڈرائیور نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن بس کنٹرول کھو بیٹھی، جو سڑک کے دوسری طرف جاگری۔
Published : April 9, 2026 at 9:17 AM IST
گورداسپور، پنجاب: پنجاب میں گورداسپور-امرتسر قومی شاہراہ پر بدھ کی شام ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار پرائیویٹ بس الٹ گئی، کار کو نیچے کچل دیا۔ حادثے میں تقریباً 35 مسافر زخمی ہوئے جن میں سے چار کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
یہ خوفناک سڑک حادثہ بابری سول اسپتال کے قریب پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق نجی کمپنی اے بی ٹی سی کی ملکیتی بس پٹھانکوٹ سے امرتسر جا رہی تھی۔ مسافروں نے بتایا کہ بس ڈرائیور بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔
جب بس بابری پہنچی تو اس نے بریک لگانے کی کوشش کی۔ تاہم، وہ کنٹرول کھو بیٹھا، ڈیوائیڈر پر چڑھ گیا، اور سڑک کے دوسری طرف الٹ گیا۔ الٹنے کے دوران، بس ایک کار سے ٹکرا گئی، جس سے وہ بس کے نیچے آ گئی۔ ڈرائیور اندر واحد شخص تھا، جسے شدید چوٹیں آئیں۔
حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال اور نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ 17 سے 18 زخمی اسپتال میں داخل ہیں۔ زخمیوں میں تین سے چار بچے اور باقی خواتین اور مرد شامل ہیں۔ ان میں سے چار کی حالت تشویشناک ہے اور وہ زیر نگرانی ہیں۔
ڈاکٹروں نے بتایا کہ باقی تمام مریض زیر علاج ہیں۔ ان کی چوٹوں کی شدت کا تعین ایکسرے یا سی ٹی اسکین کے بعد ہی کیا جائے گا۔ حادثے کے تقریباً 15 منٹ بعد پولیس اور انتظامیہ جائے وقوعہ پر پہنچی۔ حادثے کے بعد پولیس نے بس کو سیدھا کرنے کے لیے کرین بلائی۔ ہائی وے پر ٹریفک جام صاف ہو گیا۔ بس ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔
جائے وقوعہ پر پہنچے پولیس افسر ڈی ایس پی ترجندر سنگھ نے بتایا کہ بس بہت تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی۔ جب بابری کے قریب بریک لگائی گئی تو یہ کنٹرول کھو بیٹھی اور الٹ گئی جس سے تقریباً 30 سے 35 مسافر زخمی ہوگئے۔ ڈی ایس پی نے کہا کہ اس سڑک حادثے کی مکمل تحقیقات اور مناسب کارروائی کی جائے گی۔ حادثے کی اصل وجہ تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔