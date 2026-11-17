ایس پی لیڈر اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ سے بڑی راحت، ای ڈی معاملے میں عبوری ضمانت ملی
سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کیس میں عبوری ضمانت دے دی ہے۔
Published : November 17, 2026 at 10:09 PM IST
لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) منی لانڈرنگ کیس میں اعظم خان کو عبوری ضمانت دے دی۔
عدالت نے تسلیم کیا کہ پہلی نظر میں اعظم خان کی گرفتاری کے دوران آئین کے آرٹیکل 22(1) اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ کے سیکشن 19 کی ضروری دفعات پر سختی سے عمل نہیں کیا گیا۔
عدالت نے اعظم خان کو ذاتی مچلکے اور اتنی ہی رقم کی دو ضمانتوں پر رہا کرنے کی ہدایت کی۔ انہیں غازی آباد کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (سی جے ایم) کے اطمینان کے لیے ضمانتی مچلکے پیش کرنا ہوں گے۔ معاملے کی اگلی سماعت 10 دسمبر کو ہوگی۔ اعظم خان کی طرف سے الہ آباد ہائی کورٹ کے سینئر وکیل کپل سبل اور عمران اللہ نے بحث کی۔ جسٹس راجیو گپتا اور جسٹس دیویندر سنگھ اول کی ڈویژن بنچ نے یہ فیصلہ سنایا۔
ایجنسی نے اعظم خان کو 31 اکتوبر کو رام پور ڈسٹرکٹ جیل سے گرفتار کیا تھا۔اعظم خان کو دو پرمننٹ اکاؤنٹ نمبر (پین) کارڈز سے متعلق مبینہ دھوکہ دہی کے معاملے میں ضمانت پر رہا ہونے کے فوراً بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ خان نے بعد میں الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جب سپریم کورٹ نے 5 نومبر کو ان کی 31 اکتوبر کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی رٹ پٹیشن کو منتقل کرنے کا حکم دیا۔