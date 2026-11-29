دہلی کے وشواس نگر میں ای رکشہ پارکنگ میں شدید آتشزدگی، چار افراد ہلاک، دو زخمی
شاہدرہ ضلع کے وشواس نگر کی گلی نمبر 11 میں واقع گھر میں آگ لگنے سے چار افراد جاں بحق اور دو دیگر جھلس گئے۔
Published : November 29, 2026 at 9:20 AM IST
نئی دہلی: دہلی کے وشواس نگر علاقے میں اتوار کی صبح سویرے ایک مکان میں بنے ای رکشہ پارکنگ میں شدید آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں چار افراد کی موت ہو گئی، جب کہ دو افراد تقریباً 10 فیصد تک جھلس گئے۔
یہ واقعہ یونٹی مال کے قریب گلی نمبر 11 میں پیش آیا۔ دہلی فائر سروس کے مطابق اتوار کی صبح تقریباً 4:13 بجے آگ لگنے کی اطلاع ملی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور پولیس و ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں۔
Delhi: Four people died and two others sustained burn injuries after a fire broke out at a house in Gali Number 11, Vishwas Nagar, under the Farsh Bazar police station area of Shahdara district. A rickshaw charging station was operating on the ground floor of the building. Four… pic.twitter.com/srihr6d0PZ— IANS (@ians_india) November 29, 2026
فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے مکان کی درمیانی منزل سے چھ افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔ سبھی کو ایمبولینس اور پولیس کی مدد سے ہیڈگیوار اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں نے چار افراد کو مردہ قرار دے دیا، جب کہ دو کا علاج جاری ہے۔
ابتدائی جانکاری کے مطابق تقریباً 60 مربع گز کے رقبے پر بنی اس عمارت میں گراؤنڈ فلور، میزانائن (نیم یا درمیانی منزل) اور تین دیگر منزلیں تھیں۔ شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم جانچ کے بعد ہی اصل وجوہات کا پتہ چل سکے گا۔
#WATCH | Delhi | Shahdara DCP Rajendra Prasad Meena says, "A call regarding a fire was received at the police station. Upon reaching the scene—specifically in Lane No. 11, Vishwas Nagar—it was confirmed that a fire incident had occurred. Four people have died at the site, while two others have been shifted to the hospital; their condition is currently stable. Further action is being taken...Primarily, it seems the fire originated at an e-rickshaw charging point; the people who were sleeping on the first floor were the ones affected..."— ANI (@ANI) November 29, 2026
آگ اتنی شدید تھی کہ گھر کے اندر موجود افراد کو جان بچانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ حادثے میں دو دیگر افراد بھی اس کی زد میں آئے، جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں فی الحال خطرے سے باہر ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں آگ ای رکشہ کے چارجنگ پوائنٹ سے شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
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