پونے میں بڑا حادثہ: دو کنٹینر ٹرکوں کے درمیان آئی کار، 7 افراد ہلاک

پونے میں بڑا حادثہ: دو کنٹینر ٹرکوں کے درمیان آئی کار، 7 افراد ہلاک
دو ٹرک آپس میں ٹکرا گئے جس سے کار ان کے درمیان پھنس گئی اور پھر تینوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔
Published : November 13, 2025 at 10:23 PM IST
پونے (مہاراشٹر): پونے شہر کے مضافات میں جمعرات کو ممبئی-بنگلور ہائی وے پر ایک پل پر دو بڑے کنٹینر ٹرکوں کے درمیان ایک کار کے کچلنے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے، اور تینوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔
#WATCH | CP Pune Amitesh Kumar says, " a heavy vehicle lost control and rammed into several vehicles on the pune-bengaluru highway near navale bridge today. the injured persons have been shifted to the hospital. we are trying to identify the deceased persons." pic.twitter.com/U4gfBrVNxC— ANI (@ANI) November 13, 2025
پولیس نے بتایا کہ نولے پل پر آج شام پیش آئے اس حادثے میں تقریباً دس افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک پولیس افسر نے کہا، "ابتدائی معلومات کے مطابق، حادثے میں آٹھ افراد کی موت ہو گئی، جب کہ آٹھ سے دس دیگر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔"
حادثے کے بعد منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کار دو بھاری گاڑیوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، جس میں آگ لگ گئی تھی۔
اہلکار کے مطابق، "ہم اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ فی الحال ہماری ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال میں علاج فراہم کیا جائے۔" فائر ڈپارٹمنٹ نے واٹر ٹینکرز جائے وقوعہ پر روانہ کیے اور آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ حادثے کے باعث مصروف شاہراہ پر ٹریفک جام ہوگیا اور دونوں جانب لمبی قطاریں لگ گئیں۔
Pune, Maharashtra: An accident occurred near Navale Bridge, where two container trucks collided, causing one truck to catch fire. A car trapped between the two containers was completely gutted. Five people were burnt to death.— IANS (@ians_india) November 13, 2025
(Source: Pune Fire Department) pic.twitter.com/njoSKaGHrh
پونے سٹی پولس کے زون 3 کے ڈی سی پی سمبھاجی کدم نے بتایا کہ پونے-بنگلور ہائی وے پر نوالے پل کے قریب ایک کنٹینر ٹرک کے بے قابو ہونے اور کئی گاڑیوں سے ٹکرا جانے سے کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ تصادم کے بعد دو تین بھاری گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔