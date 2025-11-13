ETV Bharat / state

پونے میں بڑا حادثہ: دو کنٹینر ٹرکوں کے درمیان آئی کار، 7 افراد ہلاک

دو ٹرک آپس میں ٹکرا گئے جس سے کار ان کے درمیان پھنس گئی اور پھر تینوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 13, 2025 at 10:23 PM IST

پونے (مہاراشٹر): پونے شہر کے مضافات میں جمعرات کو ممبئی-بنگلور ہائی وے پر ایک پل پر دو بڑے کنٹینر ٹرکوں کے درمیان ایک کار کے کچلنے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے، اور تینوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔

پولیس نے بتایا کہ نولے پل پر آج شام پیش آئے اس حادثے میں تقریباً دس افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک پولیس افسر نے کہا، "ابتدائی معلومات کے مطابق، حادثے میں آٹھ افراد کی موت ہو گئی، جب کہ آٹھ سے دس دیگر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔"

حادثے کے بعد منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کار دو بھاری گاڑیوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، جس میں آگ لگ گئی تھی۔

اہلکار کے مطابق، "ہم اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ فی الحال ہماری ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال میں علاج فراہم کیا جائے۔" فائر ڈپارٹمنٹ نے واٹر ٹینکرز جائے وقوعہ پر روانہ کیے اور آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ حادثے کے باعث مصروف شاہراہ پر ٹریفک جام ہوگیا اور دونوں جانب لمبی قطاریں لگ گئیں۔

پونے سٹی پولس کے زون 3 کے ڈی سی پی سمبھاجی کدم نے بتایا کہ پونے-بنگلور ہائی وے پر نوالے پل کے قریب ایک کنٹینر ٹرک کے بے قابو ہونے اور کئی گاڑیوں سے ٹکرا جانے سے کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ تصادم کے بعد دو تین بھاری گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔

