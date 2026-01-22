بلودہ بازار میں بڑا حادثہ، پانچ مزدور زندہ جل گئے، گرم کوئلے کی بھٹی کے ارد گرد جھلسے صفائی مزدور، امدادی کارروائیاں جاری
ضلع کے بھٹاپارہ میں اسفنج آئرن پلانٹ میں جمعرات کو زوردار دھماکہ ہوا۔ اطلاعات کے مطابق اب تک پانچ افراد ہلاک، چار زخمی ہوچکے ہیں۔
Published : January 22, 2026 at 12:35 PM IST
بلودہ بازار، چھتیس گڑھ: ریاست چھتیس گڑھ کے بلودہ بازار میں ایک اسٹیل پلانٹ میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ کوئلے کی بھٹی میں دھماکے کے دوران پیش آیا۔ حادثہ آج علی الصبح کا بتایا جا رہا ہے۔
پلانٹ میں بڑا حادثہ
بھٹی کے ارد گرد کے علاقے کی صفائی کرنے والے کارکن گرم کوئلے سے جل کر ہلاک ہو گئے۔ کئی کارکن زخمی ہو گئے۔ بھٹاپارہ دیہی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔
نیپانیا تھانہ علاقہ میں پیش آئے اس واقعہ میں پانچ اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ تین سے چار جھلسنے کے زخم آئے ہیں،-:ہیمنت پٹیل، بھٹاپارہ دیہی پولیس
پولیس انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی
پلانٹ میں واقعہ کی اطلاع ملتے ہی بلودہ بازار پولیس، انتظامیہ اور فرانزک ٹیمیں پہنچ گئیں۔ تفتیش جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کی صبح بلودہ بازار ضلع کے بھٹاپارہ علاقے کے بکلاہی گاؤں میں ایک نجی اسٹیل سپنج آئرن فیکٹری میں زوردار دھماکے میں کم از کم 6 مزدور ہلاک اور 10 سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعہ کی خبر سے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔
واقعہ صبح 10:00 بجے پیش آیا
یہ واقعہ صبح 10:00 بجے کے قریب اس وقت پیش آیا جب فیکٹری کے اسفنج آئرن پلانٹ کے کوئلے کے بھٹے میں اچانک زور دار دھماکہ ہوا۔ زیادہ تر کارکنان شدید زخمی ہوئے اور ان کی چیخیں پورے احاطے میں گونج رہی تھیں۔
اطلاعات کے مطابق دھماکہ اتنا تباہ کن تھا کہ آس پاس کام کرنے والوں کے پاس سنبھلنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ فائر فائٹرز، پولیس اور انتظامی اہلکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور زخمیوں کو قریبی صحت مرکز اور نجی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔
پولیس نے مقدمہ درج کر لیا
پولیس نے مقدمہ درج کر کے سرکاری تفتیش شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں فیکٹری میں تکنیکی خرابی یا مشینری میں دباؤ میں اضافے کو دھماکے کی ممکنہ وجہ قرار دیا گیا ہے۔ حکام نے مرنے والوں کے لواحقین کو فوری مدد فراہم کرنے اور زخمیوں کو بہترین علاج فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
بھٹاپارہ کے گاؤں والوں اور مزدور تنظیموں نے اس حادثے کو حفاظتی معیارات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیکٹریوں میں حفاظتی اقدامات کا فقدان متعدد مواقع پر مہلک ثابت ہوا ہے اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
امدادی کارروائیاں جاری
پولیس اور امدادی کارکن اب بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور مرنے والوں کی شناخت اور تفصیلی امدادی کارروائیوں کے حوالے سے اپ ڈیٹس جاری کی جا رہی ہیں۔
بلودہ بازار پلانٹ میں ہونے والے واقعے کے زخمیوں کے نام
- موتاج انصاری، 26، بڑھئی
- صرافت انصاری، 26، بڑھئی
- صابر انصاری، 37، بڑھئی
- کلپو بھویا، 51، مددگار
- رامو بھویا، 34، مددگار
پولیس اور انتظامیہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے اور مزید کارروائی کر رہی ہے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے بلاسپور ریفر کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔