ایودھیا میں بڑا حادثہ: عقیدت مندوں کو لے جانے والی بولیرو کار ٹریکٹر سے ٹکرا گئی، تین کی موت، آٹھ زخمی

ریوا، مدھیہ پردیش کے تمام باشندے؛ حادثہ ڈرائیور کے اونگھنے کی وجہ سے پیش آیا۔ زخمیوں کا ڈسٹرکٹ اسپتال میں علاج ہے۔

major accident in ayodhya bolero loaded with devotees collides with tractor three killed 8 injured all residents of rewa Madhya pradesh Urdu News
ایودھیا میں حادثہ (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 11, 2025 at 12:40 PM IST

ایودھیا: ایودھیا میں الہٰ آباد ہائی وے پر جمعرات کی صبح ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ مدھیہ پردیش سے عقیدت مندوں کو لے جانے والی بولیرو کار ٹریکٹر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوگئے۔ حادثہ پورکلندر علاقے کے کلیان بھدرسا گاؤں کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور کو نیند آگئی جس کی وجہ سے وہ گاڑی بولیرو سے ٹکرا گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں ڈرائیور بھی شامل ہے۔

وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی اس واقعہ کا نوٹس لیا ہے اور مہلوکین کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو فوری طور پر موقع پر پہنچنے، امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے اور زخمیوں کے مناسب علاج کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔

تصادم اتنا شدید تھا آٹھ عقیدت مند

مدھیہ پردیش کے ریوا کا رہنے والا چترسین اور اس کا خاندان بولیرو میں ایودھیا جا رہا تھا۔ جیپ میں کل 11 افراد سوار تھے۔ پراکلندر کے قریب صبح 5 بجے کے قریب، ڈرائیور کو اچانک نیند آ گئی، جس کی وجہ سے بولیرو ایک آنے والے ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ آٹھ عقیدت مند گاڑی سے دور پھینکے گئے جب کہ تین دیگر اندر پھنس گئے۔ تینوں شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے سے افراتفری مچ گئی۔ سبھی کو قریبی طبی مرکز (CHC) لے جایا گیا، جہاں تین عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔

ڈرائیور کو اچانک آگئی نیند

پورکلندر پولیس اسٹیشن کے انچارج منوج شرما نے بتایا کہ بولیرو سلطان پور سے ایودھیا جارہی تھی۔ ڈرائیور کو اچانک نیند آگئی جس سے حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں تین افراد کی موت ہو گئی۔ باقی آٹھ کو CHC مسودا میں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ اسپتال ریفر کر دیا گیا۔

حادثے میں زخمی

1. تنوجا پٹیل (20) چترسین پٹیل کی بیٹی۔

2. چترسین پٹیل، اندرا پٹیل کا بیٹا۔

3. دیپک پٹیل (25)، چترسین پٹیل کا بیٹا۔

4. ششی پٹیل، ہرکیش پٹیل کی بیوی۔

5. چندرکلی پٹیل (50)، چترسین پٹیل کی بیوی۔

6. کسم (32)، سروج منی پٹیل کی بیوی۔

7. شیوانش پٹیل (3)، ہریکیش پٹیل کا بیٹا۔

8. آشیش پٹیل، سروج پٹیل کا بیٹا۔

حادثے میں ہلاک شدگان

1. انکت پٹیل، سروج منی پٹیل کا بیٹا۔

2. میرابائی (50)، مہندر کی بیوی۔

3. ڈرائیور رام یش مشرا (50)

