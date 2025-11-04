مہاراشٹر میں 2 دسمبر کو 246 میونسپل کونسلوں اور 42 نگر پنچایتوں کے لیے انتخابات، 3 دسمبر کو نتائج کا اعلان
ریاستی الیکشن کمیشن نے منگل 4 نومبر کو ایک پریس کانفرنس میں مہاراشٹر میونسپل کونسل اور نگر پنچایت انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا۔
Published : November 4, 2025 at 8:52 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر میں میونسپل کونسل اور نگر پنچایت انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے منگل 4 نومبر کو ایک پریس کانفرنس میں میونسپل کونسل اور نگر پنچایت انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ ووٹنگ 2 دسمبر کو ہوگی جبکہ گنتی 3 دسمبر کو ہوگی۔ ان میونسپل کونسلوں اور نگر پنچایتوں کے دائرہ اختیار میں آج سے انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہو گیا ہے۔
15 نئی نگر پنچایتیں:
پریس کانفرنس میں ریاستی الیکشن کمشنر دنیش واگھمارے نے بتایا کہ عدالت نے بلدیاتی انتخابات 31 جنوری 2026 سے پہلے کرانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے مطابق 246 اہل میونسپل کونسلوں اور 42 نگر پنچایتوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں جن میں 15 نئی نگر پنچایتیں بھی شامل ہیں۔ 105 نگر پنچایتوں کی میعاد ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔
انتخابی شیڈول یہ ہے:
کاغذات نامزدگی - 10 نومبر
آخری تاریخ - 17 نومبر
جانچ پڑتال - 18 نومبر
درخواستیں واپس لینے کی تاریخ - 21 نومبر
انتخابی نشان کی الاٹمنٹ - 26 نومبر
ووٹنگ - 2 دسمبر
نتائج - 3 دسمبر
نتائج کا اعلان 3 دسمبر کو کیا جائے گا:
درخواستیں 10 نومبر سے داخل کی جا سکتی ہیں، درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 17 نومبر ہوگی، واپس لینے کی آخری تاریخ 21 نومبر ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ووٹنگ 2 دسمبر کو ہوگی، اور نتائج کا اعلان 3 دسمبر کو کیا جائے گا۔
بار بار ووٹ دینے والے کی نگرانی:
بار بار ووٹ دینے والوں کے نام کے آگے ڈبل اسٹار ہوگا۔ اگر کسی ووٹر کا نام ڈبل اسٹار کے ساتھ دو بار آتا ہے اور وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو ان سے ڈیکلریشن لیا جائے گا۔ اس فارم میں بتایا جائے گا کہ انہوں نے کسی پولنگ سٹیشن پر ووٹ نہیں ڈالا ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ووٹر کو تحریری حلف نامہ دینا ہوگا کہ وہ اس پولنگ اسٹیشن کے بعد کہیں اور ووٹ نہیں ڈالیں گے۔
