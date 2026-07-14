مہاراشٹر ٹی ای ٹی پرچہ لیک: راہل گاندھی کا حکومت پر حملہ، نئی تاریخ اور عمر میں رعایت کا مطالبہ
ٹی ای ٹی کا امتحان 27 جون کو، امتحان سے صرف ایک روز قبل، پرچہ لیک ہونے کے انکشاف کے بعد منسوخ کردیا گیا تھا۔
Published : July 14, 2026 at 4:22 PM IST
نئی دہلی: مہاراشٹر ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ (ٹی ای ٹی) 2026 کا پرچہ لیک ہونے کے بعد کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا میں قائدِ حزب اختلاف راہل گاندھی نے مہاراشٹر حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ امتحان کی نئی تاریخ فوری طور پر اعلان کی جائے، پرچہ لیک کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور متاثرہ امیدواروں کو عمر کی حد میں رعایت دی جائے۔
واضح رہے کہ ٹی ای ٹی 2026 کا امتحان 27 جون کو، امتحان سے صرف ایک روز قبل، پرچہ لیک ہونے کے انکشاف کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے ابتدائی کارروائی میں تین افراد کو گرفتار کیا تھا، جبکہ بعد میں مزید گرفتاریاں عمل میں آنے کے بعد ملزمان کی تعداد دس ہو چکی ہے۔ راہل گاندھی نے فیس بک پر اپنے پیغام میں کہا کہ تقریباً چھ لاکھ امیدوار گزشتہ دو ہفتوں سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، لیکن حکومت نے اب تک نئی امتحانی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ جن نوجوانوں نے برسوں محنت کی، فارم بھرے، فیس ادا کی، دور دراز امتحانی مراکز تک سفر کیا، انہیں نظام کی ناکامی کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ راہل گاندھی نے وزیراعلیٰ دیویندر فڈنویس سے تین مطالبات کیے۔ ٹی ای ٹی امتحان کی نئی تاریخ فوری طور پر مقرر کی جائے۔ پرچہ لیک کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، امیدواروں کو سزا نہ دی جائے اور جن امیدواروں کا ایک سال ضائع ہوا ہے، انہیں عمر کی حد میں خصوصی رعایت دی جائے۔
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انہوں نے کہا کہ 17 جولائی کو دہرادون میں "چھاترون کی گونج" پروگرام کے تحت طلبہ سے ملاقات کے دوران وہ ملک میں بڑھتے ہوئے پرچہ لیک کے بحران پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (ایس آئی ٹی) مالیاتی اور ڈیجیٹل شواہد کی بنیاد پر اس نیٹ ورک کے اصل سرغناؤں بجیندر کمار گپتا اور سونو کمار کشن لال کی تلاش میں مصروف ہے۔ پولیس کے مطابق یہ نیٹ ورک دہلی، آگرہ، بہار اور ہریانہ تک پھیلا ہوا تھا۔