مہاراشٹر: دسویں جماعت کے نتائج کا اعلان، اس سال بھی لڑکیوں نے ماری بازی
مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے دسویں جماعت کے نتائج کا آج اعلان کیا گیا۔
Published : May 8, 2026 at 2:43 PM IST
پونے: مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے پونے، ناگپور، چھترپتی سمبھاجی نگر، ممبئی، کولہاپور، امراوتی، ناسک، لاتور اور کونکن میں واقع اپنے نو ڈویژنل بورڈز کے ذریعے دسویں جماعت کے امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر، لڑکیوں نے بازی ماری ہے۔ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر تریگن کلکرنی نے اعلان کیا کہ دسویں جماعت کے امتحان میں پاس ہونے کا مجموعی تناسب 92.09 فیصد ہے۔ نو ڈویژنوں میں، کونکن ڈویژن میں سب سے زیادہ کامیابی کا فیصد 97.62 فیصد ریکارڈ کیا گیا، جبکہ چھترپتی سمبھاج نگر ڈویژن میں سب سے کم کامیابی کا فیصد 88.41 فیصد رہا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے دسویں جماعت کے نتائج کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے دوران یہ تفصیلات شیئر کی گئیں۔
نتائج کی کلیدی جھلکیاں:
ریاست کے نو ڈویژنل بورڈز- پونے، ناگپور، چھترپتی سمبھاجی نگر، ممبئی، کولہاپور، امراوتی، ناسک، لاتور اور کونکن سے کل 1,555,026 ریگولر طلباء نے اس امتحان کے لیے اندراج کیا۔ ان میں سے 1,542,472 طلباء امتحان میں شریک ہوئے۔ ان میں سے 1,420,486 کامیاب ہوئے، جس کا کامیابی کا نتیجہ مجموعی طور پر 92.09 فیصد رہا۔ ریاست کے نو ڈویژنل بورڈز کے کل 29,506 نجی اسکولوں کے طلبہ نے اس امتحان کے لیے رجسٹریشن کرائی۔ ان میں سے 28,825 طلباء امتحان میں شریک ہوئے۔ ان میں سے 22,003 کامیاب ہوئے، جس کا کامیابی کا تناسب 76.33 فیصد رہا۔
ریاست کے نو ڈویژنل بورڈز سے کل 29,518 دوبارہ امتحان دینے والے طلبہ اس امتحان کے لیے رجسٹرڈ ہوئے۔ ان میں سے 28,867 طلباء نے امتحان میں شرکت کی۔ ان میں سے 9,757 طلباء کامیاب ہوئے، جس کا نتیجہ مجموعی طور پر 33.79 فیصد رہا۔
ریاست کے نو ڈویژنل بورڈز میں اس امتحان کے لیے مجموعی طور پر 10,031 معذور طلبہ نے رجسٹریشن کرائی۔ ان میں سے 9,912 معذور طلباء نے امتحان میں شرکت کی اور ان میں سے 9,042 کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں پاس ہونے کا مجموعی تناسب 91.22 رہا۔ تمام ڈویژنل بورڈز کے ریگولر طلباء میں، کونکن ڈویژن نے سب سے زیادہ نتیجہ (97.62فیصد) ریکارڈ کیا، جبکہ چھترپتی سمبھاج نگر ڈویژن نے سب سے کم نتیجہ (88.41 فیصد) ریکارڈ کیا۔
تمام ڈویژنل بورڈز میں، ریگولر لڑکیوں کے پاس ہونے کا تناسب 94.96 فیصد ہے، جب کہ لڑکوں کے پاس ہونے کا تناسب 89.56 فیصد ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبات کے کامیابی کا تناسب طلباء کے مقابلے میں 5.40 فیصد زیادہ ہے۔ فروری-مارچ 2026 میں منعقد ہونے والے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ (ایس ایس سی / دسویں جماعت) کے امتحان کے لیے کل 64 مضامین کے امتحانات لیے گئے تھے۔ ان میں سے 20 مضامین نے 100 فیصد پاسنگ ریٹ ریکارڈ کیا۔ مارچ 2025 کے امتحان کا نتیجہ 94.10 فیصد رہا تھا، جبکہ فروری-مارچ 2026 کے امتحان کا نتیجہ 92.09 فیصد رہا۔ فروری-مارچ 2025 کے امتحان کے مقابلے میں، فروری-مارچ 2026 کے امتحان کا نتیجہ 2.01 فیصد کم ہے۔
