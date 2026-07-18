مہاراشٹ ایس آئی آر: الیکشن کمیشن نے بارش کی وجہ سے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی
مہاراشٹر ایس آئی آر کے شیڈیول میں تبدیلی کی گئی ہے، یہاں جانیں کب شائع ہوگی ڈرافٹ اور حتمی ووٹر لسٹ؟
Published : July 18, 2026 at 12:07 PM IST
ممبئی: ملک کی صنعتی راجدھانی ممبئی سمیت کونکن اور ریاست کے کئی دیگر حصوں میں جاری شدید بارش نے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کی مہم کو متاثر کیا ہے۔ چونکہ مسلسل بارش نے بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل او) کے لیے گھر گھر جا کر تصدیق اور ڈیٹا اکٹھا کرنا مشکل بنا دیا ہے، چیف الیکٹورل آفیسر نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے توسیع کی درخواست کی۔ اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے، کمیشن نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) 2026 مہم کے لیے نظرثانی شدہ شیڈول کا اعلان کرتے ہوئے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔
رجسٹر کرنے کا موقع:
اس مہم میں ووٹر لسٹ میں نئے نام شامل کرنا، ناموں، پتے، تصاویر یا دیگر تفصیلات میں غلطیوں کو درست کرنا اور فہرست کو اپ ڈیٹ کرنا شامل ہے۔ وہ شہری جو یکم اکتوبر 2026 تک 18 سال کی عمر مکمل کر لیں گے، انہیں بھی اس عمل کے دوران بطور ووٹر رجسٹر کرنے کا موقع ملے گا۔
مسودہ انتخابی فہرست 17 اگست کو شائع کی جائے گی:
نظرثانی شدہ شیڈول کے مطابق، بی ایل او ووٹروں کی تفصیلات کی گھر گھر جا کر تصدیق کریں گے، نئے ووٹرز کا اندراج کریں گے، اور 30 جون سے 8 اگست کے درمیان ضروری تبدیلیاں کی جائیں گی۔ پولنگ سٹیشنوں کی تنظیم نو کا کام بھی آٹھ اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس فہرست میں ان کے نام، پتہ، تصویر اور دیگر تفصیلات کی درستگی کی تصدیق کی جائے گی۔
حتمی انتخابی فہرست 19 اکتوبر کو شائع کی جائے گی:
اگر فہرست سے کوئی نام غائب ہو یا نام، پتہ یا دیگر تفصیلات میں غلطیاں پائی جائیں تو 17 اگست سے 16 ستمبر 2026 کے درمیان دعوے اور اعتراضات دائر کیے جاسکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران نئے ناموں کے اندراج، درست تفصیلات، یا ضروری تبدیلیوں کے لیے درخواست دینے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ جمع کرائی گئی درخواستوں کی جانچ پڑتال اور ضروری تصحیح کا عمل 17 اگست سے 15 اکتوبر کے درمیان مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد حتمی ووٹر لسٹ 19 اکتوبر 2026 کو شائع کی جائے گی۔ آئندہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے اس حتمی فہرست میں نام ہونا لازمی ہے۔
اس مدت کے دوران درخواست کی تفصیلات درست کریں:
الیکشن کمیشن نے شہریوں سے بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل او) سے ضروری تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ، ہر کسی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ 17 اگست کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع ہونے کے بعد اپنے ناموں اور تفصیلات کی تصدیق کریں۔ اگر کوئی تضاد پایا جائے تو 17 اگست سے 16 ستمبر کے درمیان درست کیا جاسکتا ہے۔ انتظامیہ نے تمام شہریوں اور سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی شدہ شیڈول کا نوٹس لیں اور اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
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