مہاراشٹر ایس آئی آر مہم: ایک کروڑ 22 لاکھ ووٹروں کے ڈیٹا معلومات میں تضادات اور تکنیکی خامیاں
ؑECI نے 31 اگست کو ووٹروں کی مسودہ فہرست جاری کی، جس میں 7,71,65,562 ووٹرز شامل تھے—جو اصل کل تعداد کا 78.86 فیصد ہے۔
Published : September 10, 2026 at 1:48 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے ووٹر ڈیٹا بیس کو درست کرنے کی ایک بڑی مہم کے حصے کے طور پر، الیکشن کمیشن کی جاری 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) مہم کے دوران ریاست کی مسودہ ووٹر فہرست میں شامل 1.22 کروڑ سے زائد ووٹرز کے ڈیٹا اور معلومات میں تضادات اور تکنیکی خامیاں پائی گئی ہیں۔
انتخابی حکام نے تمام متاثرہ افراد کو باضابطہ نوٹس بھیجنا شروع کر دیے ہیں، جن میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ووٹر حیثیت کی تصدیق کے لیے درست دستاویزی ثبوت جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ، جانبدارانہ غلط استعمال کو روکنے اور بڑے پیمانے پر ناموں کے ہدف شدہ اخراج سے بچنے کے لیے، ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) ایس چوکلنگم نے سخت انتظامی ہدایات جاری کی ہیں۔ ان ہدایات کے تحت، متعلقہ اسمبلی حلقے سے باہر رہائش پذیر افراد کی جانب سے دائر کیے جانے والے اعتراضات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
حکام نے تمام متاثرہ افراد کو باضابطہ نوٹس جاری کیے ہیں جن میں ان سے اپنی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری دستاویزی ثبوت جمع کرانے کو کہا گیا ہے۔ ایس آئی آر مہم کے آغاز سے قبل، مہاراشٹر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد نو کروڑ 78 لاکھ 54 ہزار 49 تھی۔ ڈیٹا فارمز کی فیلڈ ویریفیکیشن کے بعد، الیکشن کمیشن نے 31 اگست کو ووٹرز کی مسودہ فہرست جاری کی، جس میں سات کروڑ 71 لاکھ 65 ہزار 562 ووٹرز شامل تھے—جو اصل کل تعداد کا 78.86 فیصد بنتا ہے۔
اس فہرست میں شامل ووٹرز کی آبادیاتی تفصیلات کچھ یوں ہیں:
مرد ووٹرز: تین کروڑ 95 لاکھ 89 ہزار 905
خواتین ووٹرز: تین کروڑ 75 لاکھ 72 ہزار 570
ٹرانس جینڈر ووٹرز: تین ہزار 87
کل شامل ووٹرز: سات کروڑ 71 لاکھ 65 ہزار 562
تقریباً دو کروڑ 6 لاکھ 88 ہزار 487 ووٹرز (پچھلی فہرست کا 21.14 فیصد) کو مسودہ فہرست سے خارج کر دیا گیا۔
ناموں کے اخراج کی اہم وجوہات میں انتقال کر جانے والے تقریباً 34 لاکھ (3.4 ملین) ووٹرز اور مختلف اسمبلی حلقوں میں موجود 17 لاکھ (1.7 ملین) ڈپلیکیٹ (دو بار درج) اندراجات کا ہٹایا جانا شامل ہے۔ مسودہ فہرست میں شامل 7 کروڑ 71 لاکھ (77.1 ملین) ووٹرز میں سے ایک کروڑ 22 لاکھ 24 ہزار (12,224,000) افراد کے ڈیٹا میں تکنیکی خامیاں پائی گئیں۔ ان میں 62 لاکھ 48 ہزار 281 ووٹرز کے رشتہ داروں کی تفصیلات میں تضادات اور 59 لاکھ 75 ہزار 626 ووٹرز کے رشتہ داروں کی تفصیلات کا اندراج نہ ہونا شامل تھا۔
ملاڈ، دھاراوی، پنويل، اووالا-ماجیواڑا، کلیان رورل، کھڑک واسلا، چنچواڑ، ہڈپسر، سولاپور ساؤتھ، ناگپور ایسٹ، ناگپور ویسٹ، ناگپور نارتھ، ہنگنا اور بدنیرا جیسے اہم علاقوں میں فی اسمبلی حلقہ ایک لاکھ سے زائد ڈیٹا کی خامیاں پائی گئیں۔
الیکشن کمیشن کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ان افراد کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور اضافی شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد ہی ان کی ووٹر حیثیت کی تصدیق کی جائے گی۔ مخصوص برادریوں کے ووٹرز کے نام خارج کروانے کے مقصد سے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے اعتراضات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے خدشات کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے، انتخابی انتظامیہ نے سخت طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات نافذ کیے ہیں۔
جھارکھنڈ سے موصول ہونے والی رپورٹس کے بعد، جہاں پارٹی نمائندوں نے مخصوص ناموں کے اخراج کے لیے بڑے پیمانے پر درخواستیں جمع کرائی تھیں، ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر نے ممبئی میونسپل کمشنر اور تمام ضلعی کلکٹرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ دعووں اور اعتراضات پر کارروائی کرتے وقت انتہائی احتیاط برتیں۔ مسودہ فہرست میں شامل ووٹرز کی بنیادی رہائشی تصدیق پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے اور انہیں اہل قرار دیا گیا ہے۔
اگرچہ کسی اندراج کو چیلنج کرنے یا اس کے اخراج کی درخواست دینے کے لیے 'فارم-7' دستیاب ہے، تاہم اعتراضات صرف اسی اسمبلی حلقے میں رہائش پذیر رجسٹرڈ ووٹرز کی جانب سے ہی قبول کیے جائیں گے۔ اعتراض کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ درخواست کے ساتھ چیلنج کیے گئے ووٹر کی نااہلی کے ٹھوس شواہد بھی فراہم کرے۔
ذرائع نے بتایا کہ کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے قبل، چیلنج کیے گئے ووٹر کو باضابطہ طور پر سماعت میں شرکت کرنے اور اپنے دفاع میں شواہد پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا لازمی ہے۔
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