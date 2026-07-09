مہاراشٹر میں بھی یکساں سول کوڈ؛ وزیر اعلیٰ فڑنویس نے یو سی سی قوانین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے سات رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا
اتراکھنڈ اور آسام کے بعد مہاراشٹر میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔
Published : July 9, 2026 at 3:52 PM IST
پونے: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے جمعرات کو ریاست مہاراشٹر میں سپریم کورٹ کی سابق جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں یکساں سول کوڈ (یو سی سی) قوانین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی کا اعلان کیا۔
کمیٹی کل سات ارکان پر مشتمل ہے جس میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے تین سابق جج، ایک آئینی ماہر، ایک سابق بیوروکریٹ اور دو سماجی شعبے سے ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلی فڑنویس نے آج مہاراشٹر اسمبلی میں یہ اعلان کیا۔
سپریم کورٹ کی سابق جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی والی کمیٹی میں ہائی کورٹ کے سابق جسٹس آر سی چوہان، ہائی کورٹ کے سابق جسٹس ایس جی مہرے، مہاراشٹر کے سابق چیف سکریٹری ڈی کے جین، مہاراشٹر کے سابق ایڈوکیٹ جنرل بیرندر صراف، سماجی کارکن پدم شری رمیش پتنگے، اور ماہر تعلیم سوورنا راول بنیادی ارکان کے طور پر ہوں گے۔
سی ایم فڑنویس نے کہا کہ یہ سات رکنی کمیٹی یکساں سول کوڈ سے متعلق تمام قانونی، سماجی اور انتظامی پہلوؤں کا جامع مطالعہ کرے گی اور اپنی سفارشات کے ساتھ اگلے چھ ماہ کے اندر ریاستی حکومت کو رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر حکومت یکساں سول کوڈ کے مسودے کو حتمی شکل دے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت آئندہ ناگپور سرمائی اجلاس میں قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل دونوں میں یکساں سول کوڈ بل کو متعارف کرانے اور منظور کرانے کی کوشش کرے گی۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت تمام ضروری آئینی اور قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اس مسئلہ پر آگے بڑھے گی، تاکہ ریاست میں یکساں سول کوڈ کو لاگو کرنے کی سمت میں ٹھوس اور موثر قدم اٹھائے جا سکیں۔
پچھلے ہفتے کے اوائل میں، مہاراشٹر حکومت نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ بنانے کا عمل شروع کیا ہے، جس سے ہندوستان میں پرسنل لاز اور قانونی یکسانیت سے متعلق بحث میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔
اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے، فڑنویس نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے وژن کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل دی کہ ایک مشترکہ سول فریم ورک شادی، طلاق، وراثت اور گود لینے جیسے معاملات میں مساوات اور یکسانیت کی آئینی اقدار کو برقرار رکھے گا۔
یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں یکساں سول کوڈ پر بات چیت زور پکڑ چکی ہے۔ اتراکھنڈ آزادی کے بعد پہلی ریاست بن گئی جس نے یکساں سول کوڈ نافذ کیا، اور توقع کی جاتی ہے کہ مہاراشٹر اپنا مسودہ تیار کرتے ہوئے اس کے تجربے کا قریب سے مطالعہ کرے گا۔
مئی میں، آسام نے اپنا یو سی سی بل منظور کیا ہے۔ مارچ میں گجرات نے یکساں سول کوڈ بل منظور کیا ہے۔ مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں بھی یو سی سی نافذ کرنے کی تیاریاں زور وشور سے جاری ہیں۔
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