مہاراشٹر حکومت نے پانچ فیصد مسلم ریزرویشن ختم کر دیا
Published : February 18, 2026 at 11:43 AM IST
ممبئی: مہاراشٹر حکومت کے سماجی انصاف کے محکمے نے منگل کو ایک سرکاری قرارداد (GR) جاری کیا اور مسلم کمیونٹی کو تعلیمی اداروں اور سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں کے لیے پانچ فیصد ریزرویشن دینے کی اپنی سابقہ قرارداد کو منسوخ کر دیا۔
حالانکہ اس ریزرویشن کو ایک دہائی قبل قانونی طور پر کالعدم قرار دیا گیا تھا۔
جولائی 2014 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ریزرویشن کو متعارف کرایا گیا تھا، مسلمانوں کو اسپیشل بیک ورڈ کلاس-اے (SBC-A) زمرہ کے تحت درجہ بندی کی گئی تھی۔ اسے سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں لاگو کیا گیا تھا۔ تاہم، اس آرڈیننس کو ممبئی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے 14 نومبر 2014 کو اس پر روک لگا دی تھی۔
چونکہ 23 دسمبر 2014 تک مہاراشٹر مقننہ کے ذریعہ آرڈیننس کو قانون میں نافذ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے یہ خود بخود ختم ہوگیا۔ سپریم کورٹ نے بعد میں بامبے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف خصوصی اسپیشل لیو پٹیشن (SLP) کا فیصلہ کرتے ہوئے ریزرویشن کو منسوخ کر دیا، جس سے اس شق کو مؤثر طریقے سے باطل قرار دیا گیا۔
آرڈیننس اور سپریم کورٹ کے حکم کے ختم ہونے کے باوجود، مہاراشٹر حکومت نے اب تک کسی سرکاری حکم کے ذریعے اصل جی آر کو رسمی طور پر منسوخ نہیں کیا تھا۔
جی آر اب باضابطہ طور پر منسوخ ہونے کے بعد، حکومت نے تمام متعلقہ فیصلوں اور مواصلات کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کالجوں اور تعلیمی اداروں میں پانچ فیصد ریزرویشن کے تحت مزید داخلہ نہیں دیا جائے گا، اور اس زمرے کے تحت کوئی نیا کاسٹ یا ویلیڈیٹی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔
تاہم، منگل کو جاری کردہ جی آر بڑی حد تک ایک رسمی حیثیت ہے، کیونکہ مذکورہ ریزرویشن دو اہم وجوہات کی بنا پر ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے موجود نہیں ہے- سپریم کورٹ کا ایس ایل پی آرڈر کے ذریعے آرڈر کی منسوخی اور عدالتی حکم کے بعد اسے قانون بنانے کے بل کے طور پر مہاراشٹر مقننہ کے سامنے کبھی نہیں لایا گیا تھا۔
یہ جی آر ایک ایسے ریزرویشن کو منسوخ کرنے کے لیے ہے جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے نافذ العمل نہیں ہے۔
