مہاراشٹر: آر ٹی او کی جانب سے ٹیکسی، آٹو ڈرائیور سے مراٹھی میں سوالات، غیر تسلی بخش جوابات پر نوٹس جاری
1.65 لاکھ ڈرائیور پہلے ہی مراٹھی کی تربیت حاصل کر چکے ہیں اور 105 روزہ مہم کے دوران انہیں سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں۔
By PTI
Published : August 20, 2026 at 4:49 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر میں ٹیکسی اور آٹورکشا ڈرائیوروں سے 16 سوالات پر مشتمل ایک امتحان لیا جا رہا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے جمعرات کو ریاست گیر مہم کا آغاز کیا گیا جس میں ڈرائیور سے مراٹھی زبان میں ان کے کام کی معلومات کو جانچا جا رہا ہے۔
ریجنل ٹرانسپورٹ آفسز (آر ٹی او) کی ٹیمیں ان لوگوں کو ایک ماہ کے نوٹس جاری کر رہی ہیں جو تسلی بخش جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایسے ڈرائیوروں کو انتباہ بھی دیا جارہا ہے کہ اگر وہ بعد کے ٹیسٹ میں ناکام ہوئے تو ان کے بیجز معطل کر دیے جائیں گے۔
"ملا سی این جی بھرائچا آہے، تھوڑا تھامبوا لاگیل" (مجھے سی این جی بھرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا)؛ "ماجھی رکشہ/ٹیکسی شیئرنگچی آہے" (میری آٹو/ٹیکسی شیئرنگ کی ہے)؛ اور "میٹر چالو کیلا آہے" (میٹر شروع کر دیا ہے) ان معمول کے جوابات میں شامل ہیں جن کی حکام ڈرائیوروں سے توقع کر رہے ہیں۔
Thane, Maharashtra: Minister Pratap Sarnaik says, "If you want to do business in Maharashtra and earn money in Maharashtra, you have to respect Marathi culture. Marathi, the language that our Prime Minister Narendra Modi gave the status of a classical language, is being preserved… pic.twitter.com/vaQl3Yo5zA— IANS (@ians_india) August 20, 2026
مہاراشٹر کے وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک نے اس مشق کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد ریاستی حکومت کے ٹیکسیوں، آٹورکشا اور ایپ پر مبنی ٹیکسیوں کے ڈرائیوروں کے لیے مراٹھی زبان کو لازمی بنانا ہے۔
آر ٹی او کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ کمشنر کے دفتر سے 16 سوالات پر مشتمل سوالنامہ موصول ہوا تھا اور یہ کونکن ساہتیہ پریشد کے ذریعہ ٹیکسی اور آٹورکشا ڈرائیوروں کو دی جانے والی مراٹھی زبان کی تربیت پر مبنی تھا۔ یہ امتحان یوم آزادی پر ختم ہوا تھا۔
آر ٹی او حکام کے مطابق، سوالات ایسے حالات کے ارد گرد بنائے گئے ہیں جن کا سامنا ڈرائیوروں کو زبان کے رسمی علم کی جانچ کرنے کے بجائے اپنے روزمرہ کے کام میں کرنا پڑتا ہے۔ ان میں مسافروں سے یہ پوچھنا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، منزلوں اور سمتوں کو سمجھنا، اور کرایوں، میٹروں، راستوں اور ٹیکسی یا آٹورکشا اسٹینڈز کے بارے میں بات کرنا شامل ہیں۔
آر ٹی او حکام کا کہنا ہے کہ، "ہم نے جانچنا شروع کر دیا ہے کہ آیا ڈرائیور مراٹھی جانتے ہیں، جو لوگ زبان نہیں جانتے ہیں، انہیں ایک ماہ کا نوٹس جاری کیا جائے گا اور اس مدت کے اندر مراٹھی سیکھنے کو کہا جائے گا۔"
سینٹرل ممبئی کے دادر میں چیک کرنے والے ایک آر ٹی او انسپکٹر نے کہا"اگر، ایک مہینے کے بعد، وہ اب بھی سوالات کے تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے ہیں، تو ان کا بیج تین مہینوں کے لیے معطل کر دیا جائے گا۔ انہیں دوبارہ زبان سیکھنے کے لیے ایک ماہ کا وقت دیا جائے گا۔ یہ کارروائی جاری رہے گی۔"
محکمہ ٹرانسپورٹ نے آر ٹی او حکام کو مشق کی ویڈیو گرافی کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔
بدھ کو ایک مہینے پر مشتمل مہم کا اعلان کرتے ہوئے، وزیر سرنائک نے کہا تھا کہ حکومت کا کسی کی معاش پر اثر انداز ہونے کا ارادہ نہیں ہے لیکن وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ مراٹھی زبان اور ریاست کی شناخت اور ثقافت کو محفوظ رکھا جائے۔
انہوں نے کہا کہ 1.65 لاکھ ڈرائیور پہلے ہی مراٹھی کی تربیت حاصل کر چکے ہیں اور 105 روزہ مہم کے دوران انہیں سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں، جس کا اچھا ردعمل ملا ہے۔
یہ اقدام ریاستی حکومت کے اس فیصلے کے بعد ہوا ہے جس میں مہاراشٹر میں ٹیکسی اور آٹورکشا ڈرائیوروں کے لیے مراٹھی کے علم کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے حال ہی میں مہاراشٹر موٹر وہیکل رولز 1989 میں ترمیم کی ہے تاکہ ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔
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