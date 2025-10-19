مہاراشٹر میں "بوگس ووٹرز" کے خلاف یکم نومبر کو اپوزیشن کا بڑا احتجاج
مہاراشٹر میں اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کمیشن پر 96 لاکھ بوگس ووٹرز کو ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کا الزام عائد کیا۔
Published : October 19, 2025 at 9:19 PM IST
ممبئی : مہاراشٹر کی اپوزیشن جماعتوں نے یکم نومبر کو الیکشن کمیشن کے خلاف بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ انتخابی فہرستوں میں 96 لاکھ "جعلی ووٹرز" شامل کیے گئے ہیں۔ یہ احتجاج مقامی بلدیاتی انتخابات سے قبل ہو رہا ہے۔
قبل ازیں مہاراشٹر نونرمان سینا (ایم این ایس) کے سربراہ راج ٹھاکرے نے یہ دعویٰ کیا۔ ان کے مطابق، یکم جولائی کو ووٹر لسٹ منجمد ہونے کے بعد 96 لاکھ جعلی ووٹرز کا اضافہ ہوا۔ یہ معلومات انہیں قابل اعتماد ذرائع سے ملی ہیں۔ ٹھاکرے نے ممبئی، پونے، ناسک اور تھانے جیسے بڑے شہروں میں لاکھوں جعلی ووٹرز کے اندراج کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر شہر اور گاؤں کی فہرستوں میں یہ نام شامل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ صاف کرنے کا چیلنج بھی دیا ہے۔
شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنما سنجے راوت نے بھی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل جعلی ووٹرز کو فہرست سے ہٹایا جائے۔ تمام بڑی اپوزیشن جماعتیں اس مسئلے پر آواز اٹھا رہی ہیں۔ راوت کے مطابق، الیکشن کمیشن اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر نکل کر الیکشن کمیشن کو جھنجھوڑنا چاہتی ہیں۔ یکم نومبر کو ممبئی میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی جائے گی۔
اس احتجاجی ریلی کی قیادت این سی پی (ایس پی) کے صدر شرد پوار، شیو سینا (یو بی ٹی) کے سربراہ ادھو ٹھاکرے اور ایم این ایس کے راج ٹھاکرے کریں گے۔ کانگریس کے سینئر رہنماؤں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوں گے۔
اپوزیشن کے الزامات اور مسلسل شکایات کے بعد، چیف الیکشن آفیسر ایس چوکلنگم نے نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے مہاراشٹر کے تمام ضلعی انتخابی افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ووٹر لسٹوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کریں۔