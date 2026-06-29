تین سالہ لڑکی کی عصمت دری اور قتل کے جرم میں 65 سالہ مجرم کو سزائے موت
مہاراشٹر کے پونے کی ایک خصوصی عدالت نے معصوم بچی کی عصمت دری اور قتل کیس میں ملزم کو موت کی سزا سنائی ہے۔
Published : June 29, 2026 at 1:52 PM IST
پونے: مہاراشٹر کے پونے ضلع کے نصر پور میں ایک تین سالہ بچی کی عصمت دری اور قتل کے مجرم بھیم راؤ پربھاکر کامبلے (65) کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ عدالت نے اسے نایاب ترین کیس قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس گھناؤنے اور سنگین جرم کے لیے عمر قید کی سزا ناکافی ہے۔ یہاں تک کہ سزائے موت بھی بہت چھوٹی ہے لیکن عدالت کے پاس اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔
یوم مہاراشٹر کے موقع پر بھور تعلقہ کے نصرپور میں ایک دل دہلا دینے والی واردات سامنے آئی جہاں ساڑھے تین سال کی بچی کی عصمت دری کر کے اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔
چودہ دن کے اندر چارج شیٹ داخل
پونے دیہی پولیس نے اس معاملے کی تیزی سے جانچ کی اور 14 دنوں کے اندر چارج شیٹ داخل کی۔ پیر کو عدالت نے واردات کے دو ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد اپنا فیصلہ سنایا، جس میں قصوروار بھیم راؤ پربھاکر کامبلے (65) کو موت کی سزا سنائی گئی۔ پونے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے خصوصی جج ایس آر سالونکھے نے اس سزا کا اعلان کیا۔
Nasrapur Minor Girl Rape and Murder Case | A special court in Pune awarded death penalty to a 65 year old man, Bhimrao Kambale for raping and murdering a Pune based 3-year-old girl in Nasrapur village of Pune district. The incident took place on May 1, 2026 and the whole case was… pic.twitter.com/m1EejlhDqG— ANI (@ANI) June 29, 2026
ریاست میں اتنا تیز ٹرائل والا پہلا معاملہ
نصرپور عصمت دری قتل کیس ریاست کی عدالتی تاریخ کا ایسا پہلا کیس بن گیا ہے جس کی اتنی تیز سماعت ہوئی ہے۔ اس واقعے نے ریاست بھر میں غم و غصے کو جنم دیا، مختلف تنظیموں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور موم بتی جلا کر ملزم کو فوری طور پر سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا۔
واردات کے بعد پولیس نے فوری طور پر ملزم، بھیم راؤ پربھاکر کامبلے (65) کو گرفتار کر لیا اور تیزی سے تفتیش شروع کی۔ تفتیش 14 دنوں میں مکمل کر لی گئی، اور تمام شواہد، ڈی این اے رپورٹس اور میڈیکل رپورٹس کو شامل کرتے ہوئے 1100 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ دائر کی گئی۔
125 گواہوں میں سے 55 پر کی گئی جرح
عدالت نے یومیہ بنیاد پر ان کیمرہ سماعت کی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران 125 گواہوں میں سے 55 سے جرح کی گئی اور پھر واردات کے صرف ایک چوتھائی ماہ کے اندر سزا سنائی گئی۔ اس سے نصر پور جنسی زیادتی کیس ریاست کی عدالتی تاریخ کا ایسا پہلا کیس بن گیا جو اتنی تیز فاسٹ ٹریک ٹرائل کے ذریعے انجام پایا۔
عدالت کے احاطے میں پولیس فورس تعینات
آج کیس میں فیصلہ سنانے سے پہلے پونے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے احاطے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ سزا سنائے جانے کے وقت مقتولہ بچی کے اہل خانہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے اور اپنے آنسو نہ روک سکے۔
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