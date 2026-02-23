مہاراشٹر مسلم ریزرویشن منسوخی معاملہ: بامبے ہائی کورٹ میں ریاستی حکومت کے فیصلے کو چیلنج؛ سماعت 9 مارچ کو ہوگی
مسلم ریزرویشن کو منسوخ کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف بامبے ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے۔
Published : February 23, 2026 at 4:55 PM IST
ممبئی: مسلم کمیونٹی کو دیے گئے ریزرویشن کو منسوخ کرنے کے مہاراشٹر حکومت کے فیصلے کو بامبے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ عرضی پیر کو جسٹس ریاض چھاگلا اور ادویت سیٹھنا کی بنچ کے سامنے فوری سماعت کے لیے پیش کی گئی۔
درخواست گزار کے وکیل اعجاز نقوی نے عدالت کو بتایا کہ 2014 میں اس حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کسی نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا۔ اس لیے ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کرنے کے بجائے ریاستی حکومت نے من مانی سے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اس لیے اس عرضی میں حکومت کے اس فیصلے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ ریاستی حکومت نے مسلمانوں کو تعلیم میں دیا گیا پانچ فیصد ریزرویشن راتوں رات کیوں منسوخ کر دیا؟ ہائی کورٹ نے کہا کہ درخواست کی سماعت 9 مارچ کو ہوگی۔
فڑنویس حکومت نے کیا فیصلہ کیا؟
مہاراشٹر حکومت کے سماجی انصاف اور خصوصی معاونت کے محکمے نے منگل کو اس سلسلے میں ایک سرکاری جی آر جاری کیا۔ اسی مناسبت سے 23 دسمبر 2014 کے فیصلے کو منسوخ کر دیا گیا، جس میں سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ مسلمانوں کو تعلیمی اداروں اور سرکاری و نیم سرکاری ملازمتوں میں پانچ فیصد ریزرویشن فراہم کیا گیا تھا۔ اس فیصلے سے مسلم کمیونٹی کے لیے لاگو ہونے والے ذات پات کے سرٹیفکیٹ کے عمل کو بھی بریک لگ جائے گی۔
آرڈیننس قانون میں تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے منسوخ:
لوک سبھا انتخابات میں شکست کے بعد ریاستی حکومت نے آنے والے اسمبلی انتخابات کو مدنظر رکھتے ہوئے مراٹھا اور مسلم ریزرویشن کو لے کر فیصلہ کیا تھا۔ اس میں مراٹھا برادری کے لیے 16 فیصد اور مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں 5 فیصد ریزرویشن کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس سے ریاست میں کل ریزرویشن 73 فیصد تک پہنچ گیا۔ ریاست کے اس وقت کے اقلیتی بہبود کے وزیر نسیم خان نے کابینہ کی میٹنگ میں مسلم کمیونٹی کے لیے 5 فیصد ریزرویشن کی تجویز پیش کی تھی۔ یہ تجویز بغیر کسی بحث کے متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ بعد ازاں ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں مسلم کمیونٹی کے لیے ریزرویشن کو مسترد کرتے ہوئے تعلیم میں ریزرویشن کو ہری جھنڈی دے دی۔ تاہم 2014 میں اقتدار میں آنے والی بی جے پی حکومت نے تعلیم میں ریزرویشن کو کبھی نافذ نہیں کیا۔ اس لیے 9 جولائی 2014 کے آرڈیننس کو دسمبر 2014 تک قانون میں تبدیل نہیں کیا گیا اس لیے اس آرڈیننس کو منسوخ کر دیا گیا۔
جس قانون پر کبھی عمل نہیں ہوا اسے کیسے منسوخ کیا گیا؟
اس فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے ایم ایل اے ابو عاصم اعظمی نے کہا، "بی جے پی حکومت مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ حالانکہ حکومت کہتی ہے کہ اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ قانون کبھی نہیں بنایا گیا۔ اب تک صرف مسلم کمیونٹی کو گمراہ کیا گیا ہے"۔ اس کے اثرات پیر سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس میں بھی محسوس ہوں گے۔ سابق وزیر نسیم خان نے کہا کہ "گرینڈ الائنس حکومت کی طرف سے مسلم کمیونٹی کے لیے ریزرویشن کو منسوخ کرنے کا فیصلہ انتہائی غلط اور اقلیتی برادری کے ساتھ ناانصافی ہے۔" اس ریزرویشن کو منسوخ کرکے بی جے پی حکومت نے اقلیتی طبقہ کو ترقی کے بہاؤ میں آنے سے روکنے کا گناہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر نسیم خان نے بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ، "بی جے پی حکومت پسماندہ طبقات اور اقلیتی برادریوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔"
امتیاز جلیل نے بھی تنقید کی:
"اقلیتی ریزرویشن کو منسوخ کرنے کا فیصلہ حکومت کا نہیں ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے،" وزیر رادھا کرشن وکھے پاٹل نے حال ہی میں یہ بیان دیا تھا۔ سابق ایم پی امتیاز جلیل نے کہا، "اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو ایسا جواب نہ دیتے۔ عدالت کے فیصلے کی وجہ سے مسلم کمیونٹی کو 5 فیصد ریزرویشن ملا، اس وقت اس حکومت کو 2014 میں اسے قانون میں بدلنا چاہیے تھا۔ یہ سیاست دان مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دینا چاہتے"۔
