مہاراشٹر قانون ساز کونسل انتخابات 2026: تمام 9 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوں گے
بی جے پی نے اپنے پانچ امیدواروں کی فہرست جاری کردی تھی تاہم شیوسینا اور این سی پی نے آخری لمحے تک سسپنس برقرار رکھا۔
Published : April 30, 2026 at 8:54 PM IST
ممبئی : ممبئی میں مہاراشٹر قانون ساز کونسل کے انتخابات سے متعلق تمام قیاس آرائیاں جمعرات کو اس وقت ختم ہو گئیں جب کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے کے آخری دن مجموعی طور پر 9 امیدوار میدان میں آئے جن میں 8 حکمراں اتحاد مہایوتی اور ایک اپوزیشن اتحاد مہا وکاس اگھاڑی (ایم وی اے) سے تعلق رکھتا ہے۔ مزید کوئی نامزدگی داخل نہ ہونے کے باعث تمام 9 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہونے کے لیے تیار ہیں۔
دو روز قبل بی جے پی نے اپنے پانچ امیدواروں کی فہرست جاری کر کے سبقت حاصل کی تھی، تاہم شیوسینا اور این سی پی نے آخری لمحے تک سسپنس برقرار رکھا۔ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ سہ پہر 3 بجے تھی، لیکن دوپہر تقریباً ایک بجے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ اسی دوران پراہار سنگھٹنا کے رہنما بچو کدو نے ایکناتھ شندے کی موجودگی میں شیو سینا میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ ساتھ ہی سینئر رہنما نیلم گورہے کی امیدواری بھی باضابطہ طور پر طے پا گئی۔
اس موقع پر ایکناتھ شندے نے کہا کہ پراہار تنظیم اپنی شناخت برقرار رکھے گی، تاہم شیو سینا کے ساتھ اتحاد سے اس کی سیاسی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بچو کدو کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف نامزدگی کے لیے نہیں بلکہ نظریاتی ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ شندے نے نیلم گورہے کے تجربے، خصوصاً خواتین کے مسائل پر ان کے مؤقف کو سراہتے ہوئے انہیں دوبارہ موقع دینے کو درست قرار دیا۔
دوسری جانب این سی پی کے سینئر قائدین نے نائب وزیر اعلیٰ سنیتا پوار کے ہمراہ مہاراشٹر اسمبلی پہنچ کر ذیشان صدیقی کے کاغذات نامزدگی داخل کیے، جس سے ان کی امیدواری کی تصدیق ہوئی۔ واضح رہے کہ ذیشان صدیقی مرحوم کانگریسی رہنما بابا صدیقی کے فرزند ہیں۔ ادھر شیوسینا (یو بی ٹی) کی جانب سے امباداس دانوے کو امیدوار بنانے پر کانگریس میں ناراضی دیکھی گئی، تاہم بعد ازاں مذاکرات کے بعد اختلافات ختم ہو گئے اور دوپہر 2:30 بجے دانوے نے ایم وی اے کے تمام رہنماؤں کے ساتھ اپنے کاغذات داخل کیے۔
امیدواروں کی فہرست اور مختصر تعارف
پرمود جاتھر: سابق ایم ایل اے، کانکاولی سے تعلق؛ 2009 میں کامیابی، 2014 میں شکست
مادھوی نائک: تھانے سے تعلق، بی جے پی کی فعال رہنما
ویویک کولہے: اہلیہ نگر کے بااثر خاندان سے نوجوان لیڈر
سنیل کرجتکر: بی جے پی نائب صدر، تنظیمی خدمات کے اعتراف میں نامزدگی
سنجے بھنڈے: آر ایس ایس پس منظر کے حامل، انتخابی حکمت عملی میں مہارت
پراجنیا ساتاو: سابق کانگریس رہنما، حال ہی میں بی جے پی میں شامل
ذیشان صدیقی: سابق وزیر بابا صدیقی کے بیٹے، 2019 میں ایم ایل اے منتخب
بچو کدو: پراہار سنگھٹن کے سربراہ، کسانوں اور معذور افراد کے حقوق کے لیے سرگرم
نیلم گورہے: شیو سینا کی سینئر رہنما، قانون ساز کونسل میں وسیع تجربہ