مہاراشٹر: ناندیڑ میں سڑک حادثہ، تین ہلاک، سات شدید زخمی
حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین کو لے جانے والی جیپ کا توازن بگڑ گیا اور وہ سڑک کے کنارے درخت سے جا ٹکرائی۔
Published : September 1, 2026 at 1:48 PM IST
ناندیڑ (مہاراشٹر): ریاست مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ میں پیر کی دیر شام ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ واضح رہے کہ یہ حادثہ ساون کے مہینے کے تیسرے 'شراونی سوموار' (مقدس پیر) کے موقع پر سہسراکونڈ علاقے میں بھگوان مہادیو کے مندر کے درشن کر کے لوٹ رہے زائرین (عقیدت مندوں) کے ساتھ پیش آیا ہے۔
معلومات کے مطابق، زائرین کو لے جانے والی کمانڈر جیپ تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں تین افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ سات دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، یہ حادثہ پیر (31 اگست) کی شام کنوٹ تالکا کے سہسراکونڈ علاقے میں توتامبا گھاٹ کے پاس پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اسلام پور پولیس موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کام شروع کروایا۔
'شراونی سوموار' ہونے کی وجہ سے زائرین کا بھاری ہجوم
پولیس کو مقامی لوگوں نے بتایا کہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ جیپ پوری طرح سے تباہ ہو گئی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق، تلنگانہ کے کبیر منڈل کے پارڈی گاؤں کے رہنے والے زائرین کا ایک گروپ ساون کے مقدس مہینے میں بھگوان مہادیو کی پوجا کرنے کے لیے کنوٹ تالکا میں سہسراکونڈ کے پاس مشہور کیلاش پہاڑی پر گیا تھا۔ 'شراونی سوموار' ہونے کی وجہ سے وہاں زائرین کا بھاری ہجوم تھا۔ پوجا ارچنا کے بعد، عقیدت مند کمانڈر جیپ کے ذریعے اپنے گاؤں واپس لوٹ رہے تھے کہ ٹوٹامبا گھاٹ کے علاقے میں تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ اس وجہ سے جیپ سڑک سے نیچے اتر کر زوردار طریقے سے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔
سڑک حادثے میں سات دیگر زائرین شدید زخمی
درخت سے ٹکرانے کے باعث جیپ پوری طرح تباہ (چکنا چور) ہو گئی۔ حادثے کے فوراً بعد وہاں افراتفری مچ گئی اور چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ شدید زخمی ہونے والے کچھ مسافر گاڑی کے اندر ہی پھنسے رہ گئے۔ ٹکر کی آواز سن کر مقامی لوگ موقع پر پہنچے اور بچاؤ کا کام شروع کیا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے زخمیوں کو گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ تین افراد (دو مرد اور ایک خاتون) کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے متوفی افراد کی شناخت تمسیلو، تم گورا بائی اور اولا گنگادھر کے طور پر کی ہے، تاہم ابھی باضابطہ تصدیق کا انتظار ہے۔ دوسری طرف، اس سڑک حادثے میں سات دیگر زائرین شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس حادثے کی تفتیش میں مصروف ہے۔