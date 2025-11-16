مہاراشٹر حکومت نے ادھو ٹھاکرے کو بالا صاحب ٹھاکرے میموریل ٹرسٹ کا چیئرمین مقرر کیا

ETV Bharat / state

ممبئی: شیوسینا (یو بی ٹی) کے سپریمو ادھو ٹھاکرے کو بالا صاحب ٹھاکرے نیشنل میموریل پبلک ٹرسٹ کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جس کی تشکیل دیویندر فڈنویس کی قیادت والی مہاراشٹر حکومت نے کی ہے۔ ٹھاکرے کی تقرری کا نوٹیفکیشن، چار دیگر اراکین کے ناموں کے ساتھ، ٹرسٹ میں ہفتہ کو جاری کیا گیا۔ یہ ٹرسٹ ممبئی کے دادر علاقے میں شیواجی پارک میں میئر کے بنگلے کی جگہ پر بال ٹھاکرے کی یادگار کی تعمیر کی نگرانی کر رہا ہے۔

جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں وزیر سبھاش دیسائی کو ٹرسٹ کا سکریٹری، ایم ایل اے آدتیہ ٹھاکرے کو ممبر، ایم ایل اے پراگ الوانی اور سابق ممبر اسمبلی ششیر شندے کو ممبر بنایا گیا ہے۔ پانچ سابق ممبران - مہاراشٹر کے چیف سکریٹری، پرنسپل سکریٹری (شہری ترقی-II)، پرنسپل سکریٹری (قانون اور عدلیہ)، برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن کمشنر، اور جنرل باڈی سے منتخب ہونے والے اراکین کے لیے دو نشستیں بھی ٹرسٹ کا حصہ ہوں گی۔

چیئرمین، سکریٹری دیسائی اور آدتیہ کی میعاد پانچ سال کی ہوگی، جب کہ الوانی اور شندے تین سال کے لیے کام کریں گے۔ دیسائی کو بامبے پبلک ٹرسٹ ایکٹ، 1950 اور کوآپریٹو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ، 1960 کے تحت چیریٹی کمشنر کے ساتھ ٹرسٹ کی ساخت میں تبدیلیوں کو رجسٹر کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ 27 ستمبر 2016 کی ایک سرکاری قرارداد نے ادھو کو بطور چیئرمین ٹرسٹ قائم کیا۔ انہوں نے 25 نومبر 2019 کو ٹرسٹ ممبران کی ابتدائی تین سالہ میعاد ختم ہونے کے بعد نئے تقرریوں کے پیش نظر عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بعد میں آدتیہ کو چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔

