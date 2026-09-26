مہاراشٹر میں خشک سالی کا اعلان، حکومت نے 358 میں سے 265 تعلقوں کو سوکھے سے متاثرہ قرار دیا
ریاست میں بارش میں 18.8 فیصدکمی ریکارڈ کی گئی۔ امراوتی، سولاپور اور لاتور اضلاع میں بارش میں 40 سے 50 فیصد تک کمی ریکارڈکی گئی۔
By PTI
Published : September 26, 2026 at 12:28 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر میں اس سال بارش کافی کم ہوئی ہے۔ اسے صورتحال کے لیے 'ال نینو' افیکٹ کہا جارہا ہے۔ ایسے میں مہاراشٹر کے بیشتر اضلاع کو سرکاری طور پر خشک سالی سے متاثرہ قرار دینے کا مطالبہ کیا جارہا تھا۔
سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، مہاراشٹر حکومت نے ہفتے کے روز ریاست کے 358 تعلقوں میں سے 265 کو خشک سالی سے متاثرہ قرار دیے دیا ہے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق، اس فیصلے کا اطلاق ریاست کے کل رقبے کے 74 فیصد حصے پر ہوتا ہے۔
یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے ریاست کے کچھ خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کے حالیہ دورے کے بعد کیا گیا ہے۔
دھارا شیو اور بیڑ جیسے اضلاع میں جولائی کے بعد سے بارش نہیں ہوئی ہے، جس سے فصلوں، مویشیوں اور کسانوں و مزدوروں کی پانی کی روزمرہ ضروریات متاثر ہوئی ہیں۔
ریاستی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق، چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن میں یکم جون سے 18 ستمبر کے درمیان 424.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ معمول کی اوسط 613.1 ملی میٹر تھی، یعنی بارش میں 30.8 فیصد کمی واقع ہوئی۔ مراٹھواڑہ خطے کے دھارا شیو اور پانچ دیگر اضلاع چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن کے تحت آتے ہیں۔
پونے اور ناسک ڈویژنوں میں بھی بارش میں تقریباً 30 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ امراوتی اور ناگپور ڈویژنوں میں 27 فیصد کمی دیکھی گئی۔ کونکن ڈویژن میں بارش میں 6.3 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔
مجموعی طور پر، ریاست میں بارش میں 18.8 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ 'ال نینو' کے حالات کے درمیان، ریاست میں جون سے 18 ستمبر تک 755.9 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ اوسط بارش 932.3 ملی میٹر تھی۔
کم از کم چھ اضلاع، جن میں امراوتی، سولاپور اور لاتور شامل ہیں، میں بارش میں 40 سے 50 فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی۔
خریف کے موسم کے دوران، ریاست کے کسان سویا بین، کپاس، باجرہ، مکئی، تُور (ارہر کی دال)، مونگ اور اُڑد جیسی فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ کئی اضلاع کے کسانوں نے بارش کی کمی کے باعث فصلوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ کیڑوں کے حملے اور بیماریوں کے پھیلاؤ میں نمایاں اضافے کی اطلاع دی ہے۔
16 ستمبر کو مختلف اضلاع کے کسانوں نے خشک سالی سے نمٹنے کے لیے امدادی اقدامات اور فصلوں کے نقصان کے معاوضے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ وزیراعلیٰ فڑنویس نے اعلان کیا ہے کہ فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا سروے اور زمینی سطح پر تصدیق کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔
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