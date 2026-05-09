مہاراشٹر میں مراٹھی کا بُرا دور، دسویں جماعت میں 80 ہزار طلباء مراٹھی مضمون میں فیل
مراٹھی مضمون میں دسویں جماعت کے طلباء کے حاصل کردہ نمبروں سے متعلق اعدادوشمار نے تشویش کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔
Published : May 9, 2026 at 2:52 PM IST
پونے: ریاست بھر میں آٹو رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے مراٹھی زبان کو لازمی قرار دینے کی تجویز کے حوالے سے جاری تنازعہ کے درمیان، ایک اور مثال سامنے آئی ہے جس نے خود مہاراشٹر میں مراٹھی زبان کی غیر یقینی صورتحال کو اجاگر کیا ہے۔ مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے ذریعہ 2026 میں منعقد ہونے والے 10ویں جماعت کے امتحان کے آن لائن نتائج کا جمعہ کو اعلان کیا گیا۔ اس امتحان میں 92 فیصد طلباء کامیاب ہوئے۔ تاہم، مہاراشٹر کے نقطہ نظر سے تشویشناک بات یہ ہے کہ حیرت انگیز طور پر 80,000 طلباء جنہوں نے مراٹھی کو اپنی "پہلی زبان" کے طور پر منتخب کیا تھا ناکام ہوگئے ہیں۔
مراٹھی زبان کے حوالے سے تشویش کا سبب
اس امتحان میں 35 مضامین میں سے 12 مضامین میں 100 فیصد پاس ہونے کی شرح ریکارڈ کی گئی۔ تاہم، اس کے ساتھ ہی، 1,087,699 طلباء میں سے جن کی پہلی زبان مراٹھی تھی، 80,803 طلباء- جو تقریباً 7 فیصد ہیں- ناکام ہو گئے ہیں۔ یہی نہیں، 413,917 طلباء میں سے جنہوں نے مراٹھی کو اپنی دوسری یا تیسری زبان کے طور پر منتخب کیا، اس میں 13,741 طلباء فیل ہو گئے۔ اس صورتحال کو مراٹھی زبان کے مستقبل پر سوالیہ نشان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
مراٹھی زبان کے فروغ کی کوشش کے بیچ ناکام نتائج
مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن (پونے، ناگپور، چھترپتی سمبھاجی نگر، ممبئی، کولہاپور، امراوتی، ناسک، لاتور اور کونکن ) کے نو ڈویژنل بورڈز کے ذریعہ منعقدہ دسویں جماعت کے امتحان کے نتائج کا اعلان جمعہ کو کیا گیا۔ یہ بات واضح رہے کہ مرکزی حکومت نے مراٹھی کو باضابطہ طور پر 'کلاسیکی زبان' کا درجہ دے دیا ہے، جس سے ہر جگہ اس زبان کی فروغ کا جشن منایا جارہا ہے۔ مراٹھی زبان کو عالمی سطح پر لے جانے کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں شروع کی گئیں ہیں۔ مختلف کانفرنسوں اور کنونشنوں میں تنظیوں نے مراٹھی زبان کے فروغ پر زور دیا اور اس کی مقبولیت کا جشن منایا ہے۔ اس صورتحال کے درمیان، ریاست میں ہی طلباء کی اتنی بڑی تعداد کا مراٹھی میں ناکام ہونا تشویش کو جنم دے رہا ہے۔
پچھلے کچھ دنوں سے آٹو رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے مراٹھی زبان کو لازمی قرار دینے کا مسئلہ ریاست کے اندر بحث کا موضوع ہے۔ تاہم، مراٹھی مضمون سے متعلق 10ویں جماعت کے نتائج انتظامیہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہیں۔
وجوہات کیا ہیں؟
مراٹھی میں فیل ہونے والے طلباء کی تعداد میں اضافہ بنیادی طور پر املا کی غلطیوں اور پڑھنے کی عادت میں آئی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ، اس سے نمٹنے کے لیے، طلبہ میں مراٹھی زبان میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور تدریسی طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ماہرین تعلیم نے صرف دسویں جماعت تک مراٹھی کو لازمی قرار دینے والے موجودہ قانون سازی میں ترمیم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ماہرین تعلیم مراٹھی مضمون کو بارہویں جماعت تک لازمی قرار دینے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
