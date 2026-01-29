ETV Bharat / state

الوداع اجیت دادا: آج بارامتی میں اجیت پوار کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی

اپنے پیارے لیڈر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے اُن کے ہزاروں پرستار بارامتی پہنچ رہے ہیں۔

الوداع اجیت دادا: آج بارامتی میں اجیت پوار کی آخری رسومات
الوداع اجیت دادا: آج بارامتی میں اجیت پوار کی آخری رسومات (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 29, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پونے: مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی اجیت پوار بدھ کو طیارہ حادثے میں المناک طور پر انتقال کر گئے۔ ملک بھر میں ان کے چاہنے والے اپنے پیارے دادا کے بے وقت انتقال سے صدمے میں ہیں۔ ان کی لاش کو کل آخری رسومات کے لیے ودیا پرتشٹھان میں رکھا گیا تھا۔ آج، دادا کی آخری رسومات ودیا پرتشٹھان گراؤنڈ میں صبح 11 بجے ادا کی جائیں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاست اور ملک بھر سے کئی دوسرے بڑے لیڈر دادا کو آخری خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج بارامتی آنے کا امکان ہے۔

دادا کا بے وقت جانا چونکا دینے والا ہے: نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی طیارہ حادثے میں المناک موت کے بعد، ریاست بھر میں ان کے پرستار بارامتی پہنچ رہے ہیں۔ کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی موت ایک حادثے میں قبل از وقت ہو گئی۔ آخری رسومات میں ایک ہزاروں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔

اجیت پوار کی آخری رسومات بارامتی میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔

این سی پی ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آخری رسومات میں موجود قائدین میں شامل ہوں گے۔

لاش کو ان کی 'انتم یاترا' (آخری سفر) کے لیے سجے ہوئے رتھ (رتھ) میں لے جایا جائے گا۔ رتھ کو پھولوں سے مزین کیا گیا ہے، جس میں پوار کی تصویر اور ایک بورڈ لکھا ہوا ہے "سورگیہ اجیت دادا پوار امر رہے"۔

واضح رہے بدھ کے روز بارامتی میں اجیت پوار کا طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثہ کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں اجیت پوار سمیت چارٹرڈ طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

BARAMATI
AJIT PAWAR PLANE CRASH
AJIT PAWAR
اجیت پوار
AJIT PAWAR LAST RITES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.