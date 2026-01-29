الوداع اجیت دادا: آج بارامتی میں اجیت پوار کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی
اپنے پیارے لیڈر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے اُن کے ہزاروں پرستار بارامتی پہنچ رہے ہیں۔
Published : January 29, 2026 at 9:54 AM IST
پونے: مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی اجیت پوار بدھ کو طیارہ حادثے میں المناک طور پر انتقال کر گئے۔ ملک بھر میں ان کے چاہنے والے اپنے پیارے دادا کے بے وقت انتقال سے صدمے میں ہیں۔ ان کی لاش کو کل آخری رسومات کے لیے ودیا پرتشٹھان میں رکھا گیا تھا۔ آج، دادا کی آخری رسومات ودیا پرتشٹھان گراؤنڈ میں صبح 11 بجے ادا کی جائیں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاست اور ملک بھر سے کئی دوسرے بڑے لیڈر دادا کو آخری خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج بارامتی آنے کا امکان ہے۔
دادا کا بے وقت جانا چونکا دینے والا ہے: نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی طیارہ حادثے میں المناک موت کے بعد، ریاست بھر میں ان کے پرستار بارامتی پہنچ رہے ہیں۔ کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی موت ایک حادثے میں قبل از وقت ہو گئی۔ آخری رسومات میں ایک ہزاروں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔
#WATCH | Katewadi, Baramati | Full state honours accorded to Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, who lost his life in a charter plane crash in Baramati yesterday pic.twitter.com/nGhaywz5fX— ANI (@ANI) January 29, 2026
اجیت پوار کی آخری رسومات بارامتی میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔
این سی پی ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آخری رسومات میں موجود قائدین میں شامل ہوں گے۔
#WATCH | Katewadi, Baramati | Mortal remains of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar being taken to Vidya Pratishthan ground for the last rites pic.twitter.com/At82if9TSJ— ANI (@ANI) January 29, 2026
لاش کو ان کی 'انتم یاترا' (آخری سفر) کے لیے سجے ہوئے رتھ (رتھ) میں لے جایا جائے گا۔ رتھ کو پھولوں سے مزین کیا گیا ہے، جس میں پوار کی تصویر اور ایک بورڈ لکھا ہوا ہے "سورگیہ اجیت دادا پوار امر رہے"۔
#WATCH | Baramati | NCP-SCP chief Sharad Pawar at Vidya Pratishthan ground for the last rites of Maharashtra Deputy CM & his nephew, Ajit Pawar pic.twitter.com/TfVCkyACth— ANI (@ANI) January 29, 2026
واضح رہے بدھ کے روز بارامتی میں اجیت پوار کا طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثہ کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں اجیت پوار سمیت چارٹرڈ طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔
