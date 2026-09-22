مہاراشٹر: یکساں سول کوڈ کمیٹی میں تنازع؟ میٹنگ میں غیر مدعو فرد کی موجودگی پر ریٹائرڈ جسٹس مستعفی
کمیٹی کے رکن اور ریٹائرڈ جسٹس آر سی چوہان نے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے، جس پر سنگین سوالات اٹھاے جارہے ہیں۔
Published : September 22, 2026 at 3:26 PM IST
ممبئی: یکساں سول کوڈ کمیٹی کے رکن، ریٹائرڈ جسٹس آر سی چوہان نے اپنے عہدے سے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے۔ چوہان نے ہفتے کے روز کمیٹی کے آن لائن اجلاس کے بعد اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے ریاستی حکومت نے پیر کی شام قبول کر لیا۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے اس فیصلے کی وجہ عوامی آراء اکٹھا کرنے کے عمل پر اختلافات اور اجلاس میں ایک غیر مدعو فرد کی موجودگی پر تحفظات تھے۔
ریٹائرڈ جسٹس آر سی چوہان کا استعفیٰ
مہاراشٹر میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے قواعد اور سفارشات کا مسودہ تیار کرنے کی غرض سے جولائی میں سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں سات رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ ریٹائرڈ جسٹس آر سی چوہان نے 19 ستمبر بروز ہفتہ منعقدہ آن لائن اجلاس کے بعد ریاستی حکومت کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔
اجلاس کے تین نکاتی ایجنڈے میں گزشتہ ماہ ہونے والے افتتاحی اجلاس کی کارروائی کی توثیق اور یکساں سول کوڈ پر عوامی آراء اور تجاویز اکٹھا کرنے کے لیے ویب سائٹ پر مبنی عمل پر تبادلہ خیال شامل تھا۔ کمیٹی کو بھیجی گئی ایک ای میل میں جسٹس چوہان نے وضاحت کی کہ "اجلاس کا بنیادی مقصد عوامی رائے جاننے کے لیے ایک سوالنامہ تیار کرنا تھا۔"
اجلاس کے دوران تین ارکان نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کی، لیکن چیئرپرسن نے صرف 'ہاں' یا 'نہیں' میں جواب دیا۔ یہ تجویز دی گئی تھی کہ سوالنامے کا پیشہ ورانہ جائزہ کمیٹی کی رکن ڈاکٹر سوورنا راول کی نگرانی میں پروفیسرز سے کروایا جائے، تاہم چیئرپرسن پہلے ہی سوالنامے کو حتمی شکل دے چکی تھیں۔ یہ کہا گیا کہ تیار ہونے کے بعد سوالنامہ ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا جائے گا، جس سے اس معاملے پر بحث کا عملی طور پر اختتام ہو جائے گا۔
اس پورے معاملے پر ریٹائرڈ جسٹس آر سی چوہان نے کہا کہ، اگرچہ چیئرپرسن حتمی سوالنامہ پہلے ہی ای میل کر چکی تھیں، پھر بھی میں نے اپنی رائے دینے کی کوشش کی کیونکہ اس اقدام کا مقصد مہاراشٹر کے عوام کی رائے جاننا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ یہ کمیٹی دیر سے شادی، بانجھ پن، ازدواجی عدم استحکام اور خاندانی تنازعات کے حل کے طریقوں جیسے مسائل پر غور و خوض اور فیصلے کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔
اس کے برعکس، ارکان سے صرف 'ہاں' یا 'نہیں' میں جواب دینے کی توقع کی جا رہی تھی۔ "نتیجتاً، وقت اور انٹرنیٹ ڈیٹا بچانے کے لیے میں میٹنگ سے لاگ آؤٹ ہو گیا،" انہوں نے اپنے خط میں لکھا۔ "میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور کمیٹی میں اپنی نشست خالی کر رہا ہوں تاکہ ریاستی حکومت فوری طور پر اس خالی جگہ کو پُر کر سکے۔ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے، میں اب بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں گا۔" انہوں نے خط کا اختتام ان الفاظ پر کیا: "اپنی پسند کے موضوع پر کام کرنا ایک شاندار تجربہ تھا، اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔"
میٹنگ میں کمیٹی کے غیر رکن کی موجودگی
مزید برآں، چوہان نے ایک ایسے شخص کی موجودگی پر اعتراض کیا جسے میٹنگ میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ جسٹس چوہان نے اپنے خط میں نشاندہی کی کہ اس شخص نے سرکاری حکام کی تیار کردہ ویب سائٹ میں مزید بہتری کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی، جس پر کمیٹی کے چیئرپرسن نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ضروری تبدیلیاں نافذ کریں۔ کمیٹی میں اس شخص کے اصل کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے، چوہان نے کہا کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس ہدایت کی وجہ سے سرکاری حکام کو اپنی اہلیت کے بارے میں شک پیدا ہوا ہو۔
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