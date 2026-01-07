مہاراشٹر کانگریس کے نائب صدر کی اکولا مسجد میں چاقو گھونپنے کے بعد موت، ملزم گرفتار
مہاراشٹرا کے اکولا میں اکوٹ تعلقہ کی ایک مسجد میں منگل کے روز ہدایت اللہ پٹیل پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا۔
Published : January 7, 2026 at 1:10 PM IST
اکولا : مہاراشٹر کے اکولا ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں کانگریس کے سینئر رہنما اور ریاستی نائب صدر ہدایت اللہ پٹیل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دورانِ علاج انتقال کر گئے۔ 66 سالہ پٹیل پر منگل کے روز اکوت تعلقہ کے محلہ گاؤں کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد ایک شخص نے تیز دھار ہتھیار سے حملہ کردیا تھا۔
پولیس کے مطابق حملہ دوپہر تقریباً ڈیڑھ بجے اس وقت کیا گیا جب ہدایت اللہ پٹیل مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ حملہ آور نے ان کی گردن اور سینے پر وار کیے جس کے نتیجے میں شدید خون بہہ گیا۔ انہیں فوری طور پر اکوت کے ایک نجی اسپتال کے آئی سی یو میں داخل کیا گیا، جہاں بدھ کی صبح ان کا انتقال ہو گیا۔
پولیس نے حملہ آور کی شناخت 22 سالہ عبید خان عرف رازق خان پٹیل کے طور پر کی ہے، جسے منگل کی رات ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں واقعے کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور پولیس سپرنٹنڈنٹ آرچت چندک نے حالات کا جائزہ لیا۔
یہ بھی پڑھیں: سپریم کورٹ نے اکولا فسادات پر ہندو اور مسلم افسران پر مشتمل ایس آئی ٹی بنانے کا حکم دیا
واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جن میں ہدایت اللہ پٹیل خون میں لت پت حالت میں مسجد سے باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سانحے پر سیاسی و سماجی حلقوں میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔