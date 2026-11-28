این سی پی (ایس پی) کی جانب سے حد بندی بل کی حمایت کے اعلان پر مہاراشٹر کانگریس کی تنقید
کانگریس نے یاد دلایا کہ کس طرح کانگریس نے شرد پوار کے لیے راجیہ سبھا کی ایک نشست پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیا تھا۔
By ANI
Published : November 28, 2026 at 9:17 AM IST
ممبئی: مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی نے اپنے اتحادی، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد چندر پوار) پر سخت تنقید کی ہے۔ یہ تنقید این سی پی (ایس پی) کی جانب سے مجوزہ 'ڈیلیمیٹیشن بل' (حد بندی بل) کے معاملے پر بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کی حمایت کے اعلان کے بعد کی گئی ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں، مہاراشٹر کانگریس نے این سی پی (ایس پی) کے سربراہ شرد پوار اور ورکنگ پریذیڈنٹ سپریہ سولے کو یاد دلایا کہ رواں سال کے اوائل میں، کانگریس نے راجیہ سبھا کی ایک نشست پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیا تھا تاکہ 85 سالہ تجربہ کار رہنما (شرد پوار) ایوانِ بالا میں دوبارہ پہنچ سکیں۔
शरद पवार साहेबांना वयाच्या ८५व्या वर्षी पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष शेवटपर्यंत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला होता… मार्च २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ७ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडे अवघे १० आमदार होते. एका उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी ३६ मतांची आवश्यकता होती. काँग्रेसकडे १६, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडे २० आमदार होते. सुप्रिया सुळे यांनी शरद पवार साहेबांच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेस नेतृत्वाकडे पाठिंबा मागितला. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कोणतेही आढे वेढे न घेता सकारात्मक भूमिका घेतली. काँग्रेसने स्वतःच्या जागेवरील दावा बाजूला ठेवत शरद पवार साहेबांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. त्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही त्यांना पाठिंबा दिला आणि महाविकास आघाडीने एकमताने त्यांची उमेदवारी निश्चित केली. आणि आता काय? परिसीमन कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर तेच शरद पवार साहेब, सुप्रीया सुळे ताई आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष भाजप सरकारला पाठिंबा देणार आहेत.— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) November 27, 2026
پارٹی نے بیان دیا، "کانگریس پارٹی 85 سال کی عمر میں شرد پوار کی راجیہ سبھا واپسی میں مدد کے لیے مضبوطی سے ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ رواں سال کے اوائل میں مہاراشٹر میں راجیہ سبھا کی سات نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے تھے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد چندر پوار) کے پاس صرف 10 اراکین اسمبلی تھے، جبکہ جیتنے کے لیے ایک امیدوار کو 36 ووٹوں کی ضرورت تھی۔ اس وقت کانگریس کے پاس 16 اور شیو سینا (ادھو بالاصاحب ٹھاکرے) کے پاس 20 اراکین اسمبلی تھے۔" مہاراشٹر کانگریس نے مزید دعویٰ کیا کہ این سی پی-ایس پی کی رکن پارلیمنٹ سپریہ سولے نے اپنے والد کی نامزدگی کے لیے حمایت حاصل کرنے کی خاطر کانگریس کی اعلیٰ قیادت سے ذاتی طور پر رابطہ کیا تھا۔
کانگریس پارٹی نے اس نشست پر اپنا دعویٰ دستبردار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب، وہی شرد پوار بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پیش کردہ 'حد بندی بل' کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "سپریہ سولے نے شرد پوار کی امیدواری کے لیے کانگریس رہنماؤں سے حمایت طلب کی تھی۔ راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے نے بلا جھجھک حامی بھر لی۔ کانگریس نے اس نشست پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیا اور شرد پوار کی امیدواری کی حمایت کی۔ اس کے بعد، شیو سینا (ادھو بالاصاحب ٹھاکرے) نے بھی اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور ’مہا وکاس اگھاڑی‘ نے ان کی امیدواری کی تائید پر اتفاق رائے قائم کر لیا۔ اور اب؟ حد بندی بل کے معاملے پر، وہی شرد پوار، سپریہ سولے اور ان کی ’نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد چندر پوار)‘ اب بی جے پی حکومت کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔" جمعہ کے روز، این سی پی-ایس پی کے رہنما جتیندر اوہاڈ نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی حد بندی کے آئندہ عمل کی حمایت کرے گی۔ پارٹی سربراہ شرد پوار کے ساتھ بات چیت کے بعد، انہوں نے اسے ایک آئینی ذمہ داری قرار دیا۔
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On his discussion with Sharad Pawar, NCP-SCP leader Jitendra Awhad says, "The discussion wasn't about our party's official stance. The general point being made was that the delimitation process is a constitutional requirement... A decision has been made to support the delimitation process, and we will indeed support it. We will support the delimitation."— ANI (@ANI) November 27, 2026
پوار سے ہوئی بات چیت کی نوعیت کی وضاحت کرتے ہوئے، اوہاڈ نے نامہ نگاروں کو بتایا، "یہ گفتگو ہماری پارٹی کے سرکاری موقف کے بارے میں نہیں تھی۔ اہم نکتہ یہ تھا کہ حد بندی کا عمل ایک آئینی تقاضا ہے۔۔۔ ہم نے حد بندی کے عمل کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم یقیناً ایسا ہی کریں گے۔ ہم حد بندی کی حمایت کریں گے۔"
حد بندی بل میں ایوان میں نشستوں کی تعداد بڑھا کر 850 کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں ریاستوں کے لیے 815 نشستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے 35 نشستیں شامل ہیں۔ فی الحال، لوک سبھا میں 543 نشستیں ہیں۔
حد بندی کے حوالے سے تنازع اس وقت پیدا ہوا جب مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے اشارہ دیا کہ حکومت نے لوک سبھا کے اسپیکر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین سے درخواست کی ہے کہ وہ اہم سرکاری امور نمٹانے کے لیے لوک سبھا کے لیے 30 نومبر کو اور راجیہ سبھا کے لیے دو دسمبر کواجلاس طلب کریں۔
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