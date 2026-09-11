مہاراشٹر: دو الگ الگ سڑک حادثات میں 16 افراد ہلاک، متعدد زخمی
مہاراشٹر کے ناندیڑ اور بھنڈارا ضلع میں دو بھیانک سڑک حادثات پیش آئے، جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : September 11, 2026 at 7:29 AM IST
بھنڈارا /ناندیڑ : پولیس نے بتایا کہ جمعہ کی صبح سویرے مہاراشٹر کے بھنڈارا ضلع میں ایک ٹرک اور ایس یو وی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں تین بچوں سمیت آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔
انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ صبح تقریباً چار بجے لکھنی تعلقہ میں مانیگاؤں اور پمپالگاؤں کے درمیان پیش آیا۔
موقع پر موجود ایک پولیس افسر نے بتایا کہ، "ایک بولیرو گاڑی کی ٹکر آئشر ٹرک سے ہوئی۔ حادثے میں بولیرو میں سوار آٹھ افراد جن میں پانچ بالغ اور تین بچے شامل تھے ہلاک ہو گئے۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ یہ گروپ چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور سے ناگپور کی جانب قومی شاہرہ 53 کے ذریعے سفر کر رہا تھا۔
ضلع ناندیڑ میں بھیانک سڑک حادثہ:
جمعرات کو مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ میں ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ایک ٹرک اور ٹاٹا میجک گاڑی کے درمیان آمنے سامنے کی ٹکر میں آٹھ افراد ہلاک جبکہ سات دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ناندیڑ-بھوکر ہائی وے پر واقع واکاڈ گاؤں کے قریب پیش آیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ٹاٹا میجک وین بری طرح پچک گئی اور سڑک کے کنارے جا گری۔
حادثے کے وقت دونوں گاڑیاں تیز رفتاری سے جا رہی تھیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے بھوکر اور ناندیڑ کے اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس انسپکٹر جگدیش وانڈر وار نے آٹھ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔
حادثے کے بعد جائے وقوعہ پر کہرام
حادثے کی اطلاع ملتے ہی آس پاس کے دیہاتی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور پولیس و ایمبولینس سروسز کو مطلع کیا۔ اس کے بعد امدادی اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کی گئیں۔ جائے وقوعہ پر ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے ناندیڑ پولیس کی ایک ٹیم وہاں پہنچی اور حالات کو قابو میں کیا۔ ہلاک شدگان کی شناخت کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ حادثے کا ذمہ دار کون تھا۔
ٹرک ڈرائیور کیبن میں پھنس گیا
ٹاٹا میجک سے ٹکر کے بعد ٹرک کا اگلا حصہ بھی بری طرح تباہ ہو گیا۔ ٹرک ڈرائیور کیبن کے اندر پھنس گیا تھا، پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے اسے باہر نکالنے کے لیے سخت جدوجہد کی۔
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