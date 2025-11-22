ETV Bharat / state

بی جے پی لیڈر نے جشن منانے والے شیو سینا کے کارکنوں کی پٹائی کردی، بی جے پی لیڈر کے خلاف کیس درج

بی جے پی لیڈر نارائن پوار پر مہاراشٹر کے تھانے میں شیوسینا کے کارکنوں پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کا الزام ہے۔

maharashtra clash between BJP and Shiv Sena workers in Thane case registered Urdu News
شیو سینا کے رہنماؤں نے نوپاڑا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی (ETV Bharat)
November 22, 2025

تھانے (مہاراشٹر): ریاست میں حکمراں مہایوتی اتحاد کا حصہ شیوسینا اور بی جے پی کے درمیان رسہ کشی بڑھتی جارہی ہے۔ بی جے پی کے سابق کونسلر نارائن پوار نے مبینہ طور پر تھانے میں شیوسینا کی شاخ کے سربراہ پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ ممبئی بلدیاتی انتخابات سے قبل خطے میں دونوں جماعتوں کے درمیان جاری کشیدگی کو نمایاں کرتا ہے۔

اطلاعات کے مطابق، شیو سینا شاخ کے سربراہ ہریش مہادک اور دیگر کارکنان شہری غریبوں کے لیے بنیادی خدمات کے لیے جواہر لال نہرو نیشنل اربن رینیول مشن (جے این یو آر ایم) اسکیم کے تحت مکانات کی رجسٹریشن فیس کم ہونے کے فیصلے پر جشن منا رہے تھے۔ بی جے پی لیڈر نے مبینہ طور پر ہریش مہادک اور شیوسینا کارکن مہیش لہانے پر حملہ کیا۔

کوئی جشن نہیں منایا گیا میں نے کسی کو نہیں مارا

اس واقعہ کے بعد شیو سینا کے لیڈران کئی دیگر لوگوں کے ساتھ شکایت درج کرانے نوپاڑا پولیس اسٹیشن گئے۔ پولیس نے بی جے پی لیڈر اور سابق کونسلر کے خلاف ناقابل شناخت (این سی) جرم درج کیا ہے۔

ملزم بی جے پی لیڈر نارائن پوار نے کہا، "ہم انہیں مبارکباد دینے گئے تھے کیونکہ یہاں کے لوگوں سے 1 فیصد اسٹامپ ڈیوٹی وصول کی جانی تھی، لیکن اب اسے بڑھا کر 100 روپے کر دیا گیا ہے۔ میں نے ان 185 خاندانوں کے لیے بہت محنت کی، تب کوئی نہیں آیا، اب وہ اسٹنٹ کرنے آئے ہیں۔ کوئی جشن نہیں منایا گیا اور میں نے کسی کو نہیں مارا۔ کچھ لوگ غلط معلومات کی بنیاد پر مقدمہ درج کر رہے ہیں۔

شہری انتخابات میں ہم اتحاد کے ذریعے لڑیں گے

نارائن پوار نے مزید کہا، "ہم مہاوتی میں ہیں۔ اگر اتحاد ہوتا ہے (شہری انتخابات میں) تو ہم اتحاد کے ذریعے لڑیں گے۔ ہم بحث نہیں کریں گے۔ جب نریش مہاسکے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے لیے مہم چلائی۔"

وہ کیسے جشن منا سکتے ہیں؟

20 نومبر کو مہاراشٹر حکومت نے BSUP مکانات کے لیے 100 روپے رجسٹریشن فیس کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے اس فیصلے کا اعلان کیا تھا تو شیو سینا کے کارکنان بی ایس یو پی کی عمارتوں پر جشن منا رہے تھے۔ پچ پکھڑی علاقے میں لکشمی نارائن بلڈنگ میں بھی اسی طرح کی تقریبات کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تاہم، بی جے پی کے سابق کونسلر نارائن پوار پہنچے اور شیوسینا کے دفتر کے عملے سے سوال کیا کہ وہ کیسے جشن منا سکتے ہیں اور بی جے پی کے ایک رہنما پوار نے مبینہ طور پر ان پر حملہ کیا۔

